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﻿銀河聯動控騰訊阿里侵權

2017-10-17 列印
　　銀河聯動昨宣佈入稟北京知識產權法院，控告騰訊財付通公司及阿里支付寶公司侵權。銀河聯動指，騰訊微信支付和阿里支付寶的二維碼掃碼（QR Code）支付，侵犯了其「採集和分析多字段二維碼的系統和方法」的專利權。

　　銀河聯動董事長鍾立鐸直言，此次訴訟不是想以專利拿點錢走，而是想大公司正視技術存在，並促進國家知識產權局專利複審委員會就二維碼業務作監管，填補法律空白。此次訴訟以中國的兩大移動支付平台—微信支付和支付寶，為主要訴訟對象，指控它們涉嫌侵權的支付二維碼包括網絡遊戲支付、網絡電商支付、網絡付費閱讀、線下商家支付等。
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