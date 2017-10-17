﻿IFC外望——更新招股書內容 幟哥上市夢未碎

飲食界名人「幟哥」黃永幟（見圖）經營嘅龍皇集團，年初已經計劃創業板上市，而且上載咗初步招股書，不過，證監加強規管創板，令龍皇上市大計受阻，但幟哥未有打退堂鼓，反而將龍皇招股書更新。增加咗今年頭五個月財務資料，不過就唔係咁靚仔，事關今年一至五月，龍皇集團虧損572萬元，較去年賺7萬元的情形，大大倒退，主要受到灣仔同澳門分店去年7月開張嘅開業投資所影響。



上市之前，龍皇集團已經向大股東，即係黃永幟同佢太太李靜濃，豪派2729萬元股息。這亦是申請上市公司一般的做法。



以營業額計，龍皇今年頭5個月都有1.71億元，較去年的1.46億元升約20%，2016年全年則有3.93億元，升33%；2016年全年計，龍皇集團盈利112.8萬元，比2015年度的188萬元倒退約40%。



幟哥將公司上市之前，仍部署分店擴展計劃，今年會喺葵涌斥資1220萬元，開一家龍皇酒家，2017年底至2019年則會在葵青區斥資1750萬元增開一家龍宴酒家，2019年則在東區斥資1300萬元開龍皇。雖然人工同租金持續上升，但幟哥話公司嘅酒家普遍仍有盈利，一般開業3至6個月可以收支平衡，要回本就要約2至3年。



華為出貨量 年內超蘋果



內地智能手機大廠華為可以話勢頭愈嚟愈好，據市場調查公司IDC估計，佢哋嘅智能手機以出貨量計嘅市場額，會喺今年超過蘋果iPhone，比起華為消費事業集團執行長余承東估計嘅早咗兩年！



據IDC發表嘅第二季智能手機出貨量同市場額排名，冠亞季軍依次為三星、蘋果同華為；三星以790萬部同23.3%市場額拋離蘋果，而蘋果同華為嘅市場額只差0.7個百分點，蘋果第二季出貨量係410萬部，市場額為12%；華為嘅出貨量係385萬，市場份額11.3%。IDC分析師Jeronimo話，華為走勢凌厲，估計今年或明年出貨量將會超過蘋果。



Jeronimo仲話，華為近期推出自己研發嘅人工智能處理器「麒麟970」，號稱係有強大AI運算力嘅手機單系統處理器（SoC），性能超越蘋果、三星嘅處理器咁話，真係嘅話，可以提高價格能力，晉身市場一哥都指日可待喎！



高瞻



