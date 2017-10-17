﻿市場簡訊

—滙豐控股（005）行政總裁歐智華將於明年2月卸任。早前有英國傳媒報道，計及今年的固定基本薪酬及他在任期間獲發的股份總值，預計歐智華離任時，可獲高達5000萬鎊（約5.18億港元）。惟滙控發言人澄清指，歐智華在卸任後，將不會獲任何補償或離任酬勞。







—平保（2318）今年首9個月合計保費收入升31%；中國太平（966）首9個月保費收入升25.7%；中國人壽（02628）首9個月保費收入升14%。







—啟迪國際（872）總裁表示，去年中已開始重整業務架構，並已將原有傳統汽車零件製造業務出售。



蘇州智華在智能駕駛輔助系統（ADAS）產品方面目前基本處於同一條起跑線，當前正是適當的時機加強公司在ADAS業務的戰略佈局，並相信產品在經過國內市場「磨利」後，將具備全球意義的競爭力。







—樂遊科技（1089）宣佈，收購美國視頻遊戲開發工作室Certain Affinity 20%，代價1000萬美元。Certain Affinity將在若干知識產權，即變形金剛產權的基礎上，為樂遊科技開發及製作遊戲，以及提供相關服務營運及維護遊戲。



樂遊科技向Certain Affinity提供最多1500萬美元免息貸款融資，支付遊戲的開發服務。







—新威國際（058）與Gold State Enterprises訂立諒解備忘錄，於6個月內可能成立合營企業，主要在越南胡志明市及/或河內從事土地開發。



—億勝生物（1061）宣佈，經考慮多項因素包括目前不確定之市況後，決定終止建議韓國預託證券計劃。







—中國星集團（326）公佈，出售澳門蘭桂坊酒店及18個澳門住宅單位，作價20億元。澳門蘭桂坊酒店設有合共209間客房，包括娛樂場、餐廳、花店、零售店及水療中心。







—中國擎天軟件（1297）宣佈，剛中標國家司法部的中國公共法律服務網。中國公共法律服務網是國家公共法律服務信息化的頂層設計，為公眾提供一站式公共法律服務，同時為各級司法行政機關對法律服務機構的監管提供數據支撐和決策依據。







—華能國際（902）今年第三季度，中國境內發電量1075.92億度，增長24.36%；完成售電量1010.92億度，增長23.79%。







—林達控股（1041）昨日開市前宣佈，獲主要股東China Force Enterprises Inc.通知，於上周五已向保利協鑫（3800）售出公司2.99億股股份，佔已發行股本約29.55%，總代價為2億元，相當於每股作價約0.668元，較上周五收市價0.445元溢價約5成。受保利協鑫以大幅溢價入股成為大股東，林達股價昨飆升，全日升30.34%，收報0.58元，成交3380萬元。保利協鑫亦升4.17%，收報1.25元，成交5.13億元。







—亞洲水泥（743）發盈喜，預料今年首九個月將錄得純利，去年同期則錄得虧損，業績轉虧為盈主要由於產品平均售價上升所致。此外，將於11月公佈業績的順興（1637）預期，截至9月底止半年業績轉虧為盈。