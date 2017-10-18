﻿聯合健康強生績優 杜指曾破23000點關

美股周二早段個別發展，杜指曾升45點，突破23000點關口，曾見23002點，再刷新日內新高；標普指數和納指則好淡爭持。聯合健康集團和強生出爐的季度業績勝預期，帶動杜指衝破23000點水位，業績勝預期的華爾街大行高盛股價則高開後倒跌。



今晨四時，杜指收報22997點，升40點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76.68元，較香港收市價跌0.47元；騰訊（700）美國預託證券見352.71元，較香港收市價跌2.09元。



美國聯儲局出爐的九月份工業生產扭轉六月以來跌勢，按月升0.3%，按年升1.6%，與分析師預期相符，意味颶風相關的影響正在消退。八月份的工業生產跌幅則由原本跌0.9%，向上修訂至跌0.7%。



華爾街兩大行昨日出爐的第三季度業績均勝預期。其中，高盛上季純利按年升2%，至21.3億美元（約166億港元），折合每股賺5.02美元，遠勝分析師預測的每股4.17美元；季內營業額亦按年升至83.3億美元，亦勝預期。



大摩第三季純利錄得的17.8億美元（約139億港元），折合每股賺93美仙；季內營業額按年增3.2，至92億美元，勝過分析師預測每股盈利81美仙或91.2億美元營業額。



美匯指數周二升上一周高位，見93.729點，隔日升0.45%；日圓反覆回軟見112.48兌1美元（每百日圓兌6.94港元），隔日跌0.24%。看法鷹派的泰勒突在聯儲局下任主席候選名單中「升格」成熱門，令市場措手不及。紐約11月期油價到美市早段倒跌曾升30美仙或0.58，見每桶51.57美元。倫敦現貨金價周二再跌13.63美元或1.05，見每盎司1281.44美元。



觀望十九大 港股無以為繼



在內地十九大會議開幕前夕，投資者持觀望態度。港股周一創近十年高位之後，升勢無以為繼，恒生指數昨天高低波幅只有136點，收市微升4點，成交額只有838億元，不但較周一減少19%，更是10月份最淡靜的交易日。雖然藍籌股表現乏善可陳，但個別創業板半新股卻有炒風，兩隻在周一掛牌的半新股昨天均有近40%的升幅。恒指收報28697點，雖然只是微升4點，但仍維持四連升走勢。國企指數收報11568點，跌34點，升勢「斷纜」。



政府否認檢討股票印花稅，周一因減免股票印花稅傳聞而炒上的港交所（388），昨天回吐近1.6%，收市報222元，並且是昨天表現最差的藍籌股。同樣因傳聞而股價大幅波動的還有國美（493），內地日前傳出國美創辦人黃光裕即將出獄的消息，刺激國美（493）昨天曾升13.2%，收市報0.98元，仍升7.7%，成交額增至8.35億元。同系的國美金融科技（628）亦升14.6%，至於在內地上市的國美通訊更一度升停版。內地傳媒引述國美表示，黃光裕出獄的消息無根據。