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﻿反斗城亞洲業務擬港上市

2017-10-18 列印
　　玩具反斗城上月在美國申請破產保護，但不包括美國和加拿大以外業務，由利豐（494）母企馮氏集團旗下的馮氏零售持有的亞洲業務考慮重提多年前有意分拆上市計劃。外電消息指，玩具反斗城考慮亞洲業務發展的可行方案，包括在港上市的可能性，估值最多20億美元（約156億港元）。

　　目前大中華區、日本及東南亞地區分店，由馮氏零售集團佔15%權益。有分析提出不利的看法，指由於美國公司已申請破產保護，亞洲業務可能難以向投資者集資上市，玩具反斗城及馮氏集團對此拒絕置評。

　　外電指出，馮氏零售正與跟投資銀行磋商亞洲業務發展方向，其中討論將玩具反斗城亞洲業務安排在港上市，估值約156億元。玩具反斗城亞洲由美國玩具反斗城持有85%權益，其餘由馮氏持有，財務上跟其他玩具反斗城獨立營運。
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