﻿按揭現金回贈戰 滙豐中銀加至1.7% 金管局緊盯按息 銀行轉移戰場

在金管局緊盯下，銀行未敢隨意調低按息，為保競爭力，唯有鬥現金回贈。據市場消息透露，滙豐早前已將大額按揭貸款的現金回贈進一步加至1.7%，同時中銀香港（2388）及部份中小型銀行的現金回贈也可高達此水平。



消息指，滙豐較早前增加了按揭現金回贈，但主要針對較大銀碼的按揭貸款，逾800萬元貸款的現金回贈加至1.7%，至於300萬至800萬元的回贈則為1.65%，按息均為H加1.35厘。而較細碼按揭貸款的現金回贈則介乎1.3%至1.6%，按息為H加1.36厘至H加1.4厘不等。



滙豐發言人接受查詢時表示，對按揭客戶的現金回贈水平並無改變，但凡超出1%的現金回贈都會從按揭貸款中扣除來計算按揭成數，至於按揭息率優惠則視乎個別客戶與該行的關係而定。滙豐會定期留意按揭市場的發展。



H+1.35 金管接受水平



1.6%的現金回贈已維持了好一段時間，及至金管局5月時再出招收緊按揭，銀行難再減按息，部份銀行遂將現金回贈加至1.65%，近期更進一步上調至1.7%。



市場人士直指，在金管局的緊盯下，銀行對減按息有所避諱，因但凡按息低於H加1.35厘，金管局都會致電銀行了解一番，關注利率回升對銀行按揭業務盈利持續性的影響，故相信H加1.35厘暫為金管局可接受的按息水平，以致銀行現階段難鬥低息，只能鬥現金回贈，並於近數周開始出現高達1.7%現金回贈的個案。除滙豐外，中銀香港（2388）及部份中小型銀行亦可提供1.7%現金回贈，只不過中銀香港沒滙豐般高調。他預期未來按揭戰線會繼續集中於鬥現金回贈及中介費方面。



經絡按揭轉介市場總監劉圓圓表示，由於按揭戰況激烈，部份銀行為年底跑數，故近數周再加現金回贈吸客，目前市場最高的現金回贈可達1.7%，而提供者同時包括一些大型銀行及中小型銀行。她指在市場利率趨升下，銀行亦想加按息，只是礙於競爭太激烈，無法調高按息，但亦難減按息，故只有鬥加現金回贈，預期明年首兩季新盤按揭及轉按仍具潛力，經絡將與銀行合作向客戶提供一次性的優惠。



對於第4季按揭市場競爭情況，中原按揭經紀董事總經理王美鳳亦指，按息調減空間有限，料銀行會着力以現金回贈作招徠，趁今季爭奪明年入帳的按揭生意。另有市場人士指，雖然金管局已經常關注銀行的按息，但仍有銀行的按息可低至H加1.3厘或以下。



滙豐人幣定存息增至3.6厘



滙豐上調人民幣定期存款息率，昨通知將1個月定存息調升35點子至最高可達2.7厘，1年定存息則調升20點子至高達3.6厘，起存額為2萬元人民幣新資金。不過，滙豐的1年期人民幣定存息仍遠低於中銀香港（2388）介乎3.9厘至4厘的同期存息。另外，離岸人民幣（CNH）昨曾大跌354點子，低見6.6183兌1美元。是次滙豐未有調整3及6個月人民幣定存息，仍分別維持3厘及3.3厘不變。