﻿樓價推高生活成本 港成亞洲最貴城市

本港樓價近年飆升，令香港超越上海成為全亞洲最昂貴的城市。瑞士寶盛私人銀行亞洲投資總監Bhaskar Laxminarayan表示，本港樓價下調機會不大。樓價與亞洲其他國家存在很大差異，即使其他國家樓價上升，短期內樓價亦難以收窄，預料本港排名仍會持續高企。



調查報告指出，香港今年的排名躍升兩位，是自2015年發表報告以來，首次成為高端生活成本最昂貴的城市。報告表示，政府早前推出的辣招無阻壓低樓價，發展商仍能繼續為買家提供優惠。供應增加及利息上升將有助壓低樓價升幅，但高地價及強勁需求仍會為樓價帶來支持。



該行亞洲市場與投資顧問方案部執行董事黃佩麗指，香港豪宅每平方米價格約5.16萬美元（約40.2萬港元），較亞洲平均價格高2.69倍。香港一籃子貨品和服務的整體價格僅升1%，但由於房地產佔指數比重最高，故住宅物業價格飆升推高了香港的排名。樓價未來不跌反升，將繼續推高本港高端生活的成本。



香港今次取代上海成為亞洲高端生活成本最昂貴的城市，上海及新加坡則同時降一級，分別跌至第2及3位，原因是人民幣貶值及新加坡樓價下跌所致。吉隆坡則是成本最便宜的城市，主要因為馬元貨幣下跌。



黃佩麗預計，本港經濟前景看法正面，受惠與美元掛鈎港匯方面會持續偏強，令本港高端生活成本未來繼續高企。同時，香港的高級餐飲試味套餐及商務艙機票價格屬最貴城市。內地以平均加權計算，上海連續三年成為最昂貴項目數量最多的城市，主要由於去年人民幣貶值。她指，稅率高令內地高端消費品的價格持續高於香港，但由於人民幣走弱，及部份貨品進口稅下降，令上海的瑞士寶盛高端生活指數上升1.9%，扭轉去年下跌7%的趨勢。