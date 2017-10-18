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﻿京東夥騰訊推雙十一節

2017-10-18 列印
　　內地電商京東夥拍騰訊推出「京騰無界零售」大型雙11全球好物節推廣，以消費者在京東的交易習慣，以及騰訊對用戶社交行為特徵而建立大數據，制定營銷活動及服務。京騰無界零售活動，也揭開了與阿里雙11光棍節的商戰序幕。

　　雙11當日京東金融將投入1億元人民幣作為優惠，將不限量贈送保額超百萬的保險大禮包，提前為中小商家提供信貸優惠，商戶貸款額度平均提高50%，針對優質商戶的優惠利率最低達1.1折。港澳台期間將推出免運費優惠。京東海外業務部供應鏈部門負責人余國有表示，相較更先進入本港市場的淘寶，京東在服務素質以及正品保證等方面具備優勢。
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