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﻿海航斥500億搞旅遊數碼化

2017-10-18 列印
　　海航集團在北京宣佈全面戰略轉型，持續打造現代服務業綜合運營商。海航將投資500億元人民幣促進旅遊業數碼化轉型，當中包括推出線上旅遊服務平台HiApp，將於今年底對外正式上線。海航集團董事童甫表示，數據不僅是資源，更是一切商業模式的核心。只有掌握數據，才能掌握需求端，實現最佳供給側資源匹配度，增加市場競爭力。

　　該旅遊平台將利用航線、機場、酒店、旅行社等方面的資源，提供旅遊目的地的機票、酒店、餐飲、購物和娛樂等預訂服務，並將尋求外部合作夥伴，提供技術支持。海航集團將在旅遊業數碼化轉型同時，為相關企業提供「創業雲」等公共服務產品。
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