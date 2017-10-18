﻿IFC外望——鷹派泰勒大熱掌儲局 美債息回升

外電報道，聯儲局主席人選之一的史丹福大學經濟學教授泰勒（John Taylor），上周會晤總統特朗普（見圖）留下良好印象，突然成為下任主席熱門人選，而泰勒是主張應該一年加足3次息的鷹派，消息令美債息由兩周低位回升，美匯亦走強至1周高位。同日高盛和摩根士丹利出爐的第三季業績均勝預期，高盛上季雖然債券收入大跌26%，但每股盈利和營業額都好過預期；大摩則得力財富管理收益創新高，上季純利增11%。



美匯指數周二升上1周高位，見93.59點，隔日升0.3%；日圓反覆回軟見112.46兌1美元（每百日圓兌6.94港元），隔日跌0.24%；北韓威脅隨時爆發核戰的言論挑動避險情緒，曾支持日圓昨日早段靠穩。



分析師指，看法鷹派的泰勒突在候選名單中「升格」成熱門，令市場措手不及，加上新出爐的經濟數據理想，促使上周走低美國2年期債息周一反彈4.2基點，見近9年高位的1.542厘，到昨日進一步升見1.55厘；而美匯亦二連升。外電消息指，總統特朗普本周四將與現任儲局主席耶倫會面，估計與物色儲局下任主席人選有關。



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證券金融科技公司8 Securities昨日推出全新免佣股票交易手機應用程式（App）Tradeflix，可以「0佣金」買賣港股及美股，公司創辦人之一Mathias Helleu表示，本港70萬名個人投資者，每年上繳佣金費用超過10億美元，零佣金絕對有利可圖。



Helleu指，Tradeflix利用最新科技來達至迅速和簡易的操作，因此可將交易成本降至近乎零，公司冀以孖展服務作收入來源，短期內亦會依賴其他國家，如日本的產品收入。



該行指現時全港約有70萬名個人投資者，每年向股票經紀及銀行支付的佣金和費用，估計超過10億美元，當中80%經銀行買賣。



據其公司所做的調查顯示，個人投資者對股票交易系統的首要要求是流動性，其次是價格及易於操作。其中，超過50%投資者表示有興趣使用孖展服務，預計孖展服務將於今年底推出。



輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑表示，證券業推出低佣金甚更零佣金已持續了一段時間，對行業競爭愈來愈大，但他認為投資者不單止看佣金收費，還會比較證券商的服務配套、可靠性及產品等，單以價格難以留住客戶。



高瞻