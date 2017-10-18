﻿市場簡訊

—內地嚴打「走資」奏效。商務部昨天公佈，今年首九個月，境內投資者「走出去」的海外投資達780.3億美元，按年下降41.9%。商務部合作司負責人稱，海外投資大幅降低，主要是非理性對外投資受到進一步遏制。首三季內地企業在一帶一路沿線57個國家新增投資96億美元。







—碧桂園（2007）公佈，與多間銀行及金融機構，以及建設銀行香港分行簽署融資協議，以港元及美元計值金額，分別為24.54億元及9.35億美元（約72.93億港元）的雙幣可轉讓定期貸款融資，合共97.47億元，為期4年。







—路透社引述消息人士指，包括內地主權財富基金、中石油（0857）和上石化（0386）在內的中資財團提出直接購入沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramico）多達5%的股權，後兩者近周曾去信沙特表示有興趣直接入股。沙特皇儲薩勒曼去年曾表示，若沙特阿美的估值達預期的2萬億美元，會考慮將其中5%股權在明年首次公開招股（IPO）發售，集資1000億美元。







—串流視頻網站Netflix周一美市後出爐季度業績，純利按年勁升1.5倍至1.3億美元（約10.1億港元），合每股賺29美仙，稍遜預期，但營業額按年升三成，至29.9億美元，勝過預期的29.7億美元。







—消息指吉林省取消萬達兩個長白山度假區高球場許可後，再有外電報道稱，開發夥伴Athens Group提前退出萬達集團位於美國加州比佛利山莊的12億美元（約93.6億元）豪華公寓和酒店綜合項目。市場亦傳出萬達集團高級副總裁兼傳奇影業臨時執行長高群耀已離開萬達，集團發言人對此不予置評。







—星美文化旅遊（2366）以每股0.75元，配售約1.89億股新股，集資淨額約1.41億元。配售股份佔擴大股本12.54%，認購價與昨日收市價相同。







—駿隆集團行政董事陳銳隆表示，今年首9個月強積金平均回報達15.33%，於六大基金類別當中，股票基金類別表現最佳，平均錄得23.54%回報，是2000年強積金成立以來，第三高的回報。相信股市勢頭強勁或延續至第四季，強積金回報有望保持於15-17%。







—合生創展（754）公佈，今年首9個月，合約銷售60.27億元（人民幣，下同），跌19.9%。單計9月，淨合約銷售金額約2.02億元，跌60.7%。







—證監會公佈，由昨天開始正式實施核心職能主管制度。在新制度之下，金融機構的「話事人」，即是負責整體管理監督或者管理主要業務的人士，必須要向證監會申請成為負責人員（Responsible Officer），不能在幕後操縱。證監會表示，現時正處理約500宗要求成為負責人員的申請。假如有些「核心職能主管」，本身不是證監會持牌人士，在新制度之下，亦要向證監會提交資料，確保他們是擔任有關職務的適當人選。所謂「核心職能」，包括風險管理、財務與會計、資訊科技、合規等等。證監會表示，有大約1萬人獲持牌證券機構委任為核心職能主管，當中約四成並非持牌人。另一方面，信貸評級機構穆迪於2011年發表針對內地民企企業管治的「紅旗報告」，引發小型民企股災。