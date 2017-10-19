﻿IBM挾盈喜炒高 杜指新高 勁升160點

美股繼續造好，杜指在成份股IBM發盈喜下再刷新日內新高，初段曾升超過140點，企穩23000點關口之上；標指和納指均靠穩。IBM上季業績強勁加上本季發盈喜，初段股價飆升逾9%，帶動科技股向上，保健、金融和能源股亦造好。



美股借助企業季度業績理想繼續造好，美股曾升超過140點，企穩23000點之上，至今晨四時收報23157點，升160點；納斯達克指數報6624點，升0.56點。滙控（005）美國預託證價格報77.40港元，較香港收市價升0.40港元；騰訊（700）美國預託證價格報357.02港元，較香港收市價升2.42港元。恒指ADR折合報28825點，升112點。



颶風拖累 新屋動工減



美國商務部公佈，美國9月份新屋動工率經季節調整後按月跌4.7%，至112.7萬間的年率單位，是2016年月以來最低，低於分析師預測的117.5萬間，數字反映颶風哈維和艾爾瑪對南部建屋動工造成影響。同日出爐的美國9月份建屋批准亦按月跌4.5%，至121.5萬間的年率單位，亦少過分析師預測的125萬間。



國際商業機器（IBM）股價早段曾升9.2%，是8年來最大單日升幅；該公司第3季純利按年跌15%，賺27.3億美元（約213億港元），營業額由去年同期的192.3億美元微跌至191.5億美元。IBM估計，第4季將錄得5年來首個營業額升幅。



觀望十九大 港股牛皮



紐約11月期油價曾升至52.33美元，但在能源情報署出爐上周庫存後，一度回落至每桶51.8美元。美國上周原油庫存減少570萬桶，至4.565億桶，但汽油庫存增90.8萬桶，遠高於預期，利淡油價。倫敦現貨金價一度回落至每盎司1277.03美元，跌7.58美元。



港股方面，中央「十九大」會議昨日開幕，投資者入市態度審慎，恒指表現牛皮並窄幅上落，全日高低波幅不足100點。恒指低開61點後，雖曾掉頭向上，倒升31點，高見28729點，惟午後窄幅爭持，收報28711點，微升14點，成交額875億元。



市況淡靜之下，多家大行看好內地保險業前景，內險股獲追捧，平保（2318）升1.93%，收報66.15元，貢獻恒指21點，為全日成交第二大股份，成交額有38.85億元；國壽（2628）則升2.3%，為昨日表現最好的藍籌股。新華保險（1336）升5.5%，收報50元；中國太保（2601）、中國太平（966）同漲逾3.3%，分別收報37.05元、24.65元。