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﻿中小行齊加人幣定存息

2017-10-19 列印
  繼滙豐加人民幣定期存款息率後，部份中小型銀行亦將人民幣定存息上調。上海商業銀行昨日修訂人民幣定存推廣優惠，由今日（19日）起，不論個人或公司客戶，凡新造3個月人民幣定存，年利率為3.1厘；6個月為3.3厘；12個月則為3.7厘，起存額為10萬元（人民幣，下同）新資金或兌換資金。

　　創興銀行（1111）將3個月及1年期人民幣定存息分別上調至3.05厘及3.35厘。交銀香港的6個月及1年期人民幣定存分別調高至3.49厘及3.56厘。中銀香港（2388）推出「電子渠道定期團購優惠」，凡綜合理財客戶經網上銀行或手機銀行以等值5萬港元或以上開立人民幣定存，3、6或12個月期的定存息分別為3.4厘、3.8厘及4厘。
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