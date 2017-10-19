﻿多國增持納入外儲 人幣儲備功能顯現 歐央行增五億歐羅

人民銀行昨天發佈《2017年人民幣國際化報告》，表明中國將有序推進人民幣國際化，逐步增強匯率彈性，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩定地位。人民幣作為投資貨幣功能將不斷深化，儲備貨幣功能將逐漸顯現。人行副行長潘功勝表示，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在均衡水平上的基本穩定，這個原則不會變。



央行網站刊登的報告指出，人民幣國際使用範圍將進一步擴大，使用渠道將進一步拓寬。隨著人民幣正式加入國基會SDR貨幣籃子，人民幣儲備地位逐漸被認可，愈來愈多的央行和貨幣當局把人民幣作為其儲備資產。



2017年上半年，歐洲央行增加等值5億歐羅的人民幣外匯儲備。新加坡、俄羅斯等60多個國家和地區也有人民幣納入外匯儲備。



境外機構在中國境內發行的人民幣債券規模大幅增長。截至今年7月底，境外機構在境內發行的熊貓債累計規模為1940.4億元；木蘭債（以SDR計價、人民幣結算的債券）去年發行成功，合計額度20億SDR。



增強匯率彈性原則不變



人行副行長潘功勝昨在十九大會議期間表示，近段時間人民幣匯率比較穩定，而且能夠看到匯率是市場化推動的。央行已基本上退出常態化的市場干預，十九大後人民幣匯率會有一個更穩定的基礎。



被問及會否擴大人民幣匯率浮動區間，潘功勝稱，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在均衡水平上的基本穩定，這個原則不會變。技術上的一些改革會在這個基本原則下進行。



人行副行長易綱表示，人民幣匯率機制現在相對完善，要堅持市場化取向的機制，有一些雙向浮動是正常的。



昨天人民幣匯價反覆，在岸（CNY）及離岸（CNH）人民幣雙雙跌破6.62。CNY一度跌至6.626兌1美元，隨後回升逾百點子，收市報6.6205，跌45點子。官方昨開出的中間價報6.5991，跌108點子，及連跌兩日。



另外，美國財政部公佈半年一度的貨幣操控報告，沒有將任何國家列為匯率操縱國，報告並且讚揚中國採取措施避免人民幣無序地貶值。美國周二出爐的這份報告，讚揚中國採取措施避免人民幣無序地貶值，而且其後讓人民幣升值，有助改善美中之間的貿易逆差；報告補充，從貿易加權基礎上而言，在美元回軟下，人民幣在全球變得更具競爭力。



內地上月續增持美債



美國財政部繼續把中國、日本、南韓、德國和瑞士列為匯率監察國家，原因這些國家對美國仍錄得巨額貿易順差，但從監察名單剔除近期減少干預台幣匯率的台灣。



美國財政部同日出爐的海外投資美國庫債的報告顯示，中國在8月連續7個月增持美國庫債，再增加345億美元，至1.2萬億美元，是2016年7月以來最多，且繼續是美國債的最大海外債主。排第二的日本持債則減少114億美元，至1.1萬億美元。