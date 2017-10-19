﻿新股首日多有斬獲 雷蛇傳下月掛牌

踏入10月以來，幾乎凡認購新股必賺，11隻只有1隻首日潛水。繼日前閱文傳最快月底前招股外，另一隻市場關注已久的新股──星洲電競設備供應商雷蛇（Razer），消息指已於本周一通過上市聆訊，傳集資額達5億至6億美元（約39至46.8億港元），估計於11月初上市。而易鑫金融以及中港Lego代理商凱知樂（Kidsland）料於今日上市聆訊。



互聯網概念繼續主導新股市場，下一焦點為雷蛇。據路透社旗下IFR報道，Razer正進行上市前路演，集資額介乎5億至6億美元（39億至46.9億港元）。雷蛇自2005年成立，本港首富李嘉誠旗下維港投資公司Redmount Ventures持有1.29%股權，其他主要投資者還包括英特爾及淡馬錫控股旗下的海麗凱資本等，股東可謂粒粒巨星。



此外，從事急凍海鮮進口業務的大洋環球（8476）今天上市，公開認購部份超購24.5倍，並以接近招股價上限1.22元定價。該股於輝立及耀才暗盤分別收報1.32元及1.3元，較招股價1.22元，分別高出8.2%及6.56%，帳面分別賺212及170元。



春能控股（8430）及健升物流（8457）昨日首日掛牌，雙雙報捷。春能收報0.45元，較招股價升2.3%，每手5000股，帳面賺50元。健升物流收市報0.38元，較招股價升26.7%，每手1000股，帳面賺800元。



另外，美國上市的易車控股旗下汽車金融子公司──易鑫集團將於今日上市聆訊，市傳其融資不超過8億美元（約62億港元）。至於中港Lego零售商凱知樂亦傳於今日聆訊，凱知樂與多個國際玩具品牌合作，包括樂高、Silverlit、Schleich、Siku、Sieper，以及Chicco和Aprica等多個著名嬰兒用品品牌。



10月至今，共有11隻新股在港交所上市，除了致浩達（1707）首日每手蝕120元，其餘全升，賺錢新股中，首日賺錢王是高萌（8065）每手5000股帳面賺1450元。至於上月上市的眾安在線（6060），昨收報82.05元，但仍較招股價59.7元，升37.44%。