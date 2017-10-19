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﻿黃栢鳴斟賣股 天馬曾升27%

2017-10-19 列印
　　昨早停牌的天馬影視（1326）於中午時段表示，注意到前日股價及成交量上升，指主席兼執行董事黃栢鳴一直與獨立第三方，磋商有關可能出售其所持股份權益的事宜。公司強調，無就潛在交易訂立任何具體協議，董事會亦確認並不知悉任何導致股價及成交量變動的原因。天馬影視昨日下午復牌，股價一度飆升27.3%，高見0.35元，收報0.28元，全日升1.82%，成交金額2450萬元。

　　截至昨日，黃栢鳴直接持有天馬影視1.26億股，佔已發行股本約4.85%；及透過其持有60%股權的榮恩持有天馬影視12億股，佔已發行股本約46.23%。
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