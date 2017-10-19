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﻿3香港夥WeLend推貸款App　　 和記電訊（215）旗下流動通訊業務3香港宣佈，與WeLend推出金融科技應用程式3Money，開拓私人貸款服務新領域。

2017-10-19 列印
　　3香港個人登記用戶可通過3Money申請WeLend貸款，應用程式結合自動化審批技術，能為客戶即時提供貸款批核結果。完成申請核實程序後，貸款最快1小時入帳至申請人的銀行帳戶。為保障客戶，3Money更引入動態人臉識別功能，客戶在申請過程中，只需以手機鏡頭進行臉部辨認即可確認身份，以保障申請貸款人士的身份與所繳交的身份證副本相同，從而減低欺詐風險。於11月9日前，3香港客戶通過3Money成功申請貸款金額5萬元或以上，以及貸款期限為12個月或以上，即可獲1000元現金回贈。
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