﻿IFC外望——中銀紀念鈔截止認購 網上反應熱烈

中銀香港為慶賀在港成立一百周年而發行百年華誕紀念鈔，經過長達三周的認購期後，昨日截止認購。單看市面，未見過去熱愛炒賣紀念鈔的港人多有談論中銀今次發行的紀念鈔，亦未見中銀分行出現人龍認購紀念鈔，有別當年市民及內地客大排長龍爭購的場面。



不過，時代是進步的，現今世界已進入數碼化年代，認購使乜去分行，只要在網上銀行撳幾下已可認購，所以今次中銀紀念鈔的認購反應不能單憑眼見下判斷，而該行由認購第一日至最後一日都話比大家聽，紀念鈔認購反應熱烈，市民主要經網上渠道認購。



若然大家還有質疑，等到十一月一日就知真相，到時中銀便會公佈認購結果。中銀是次發行的紀念鈔雖多達五百萬張，包括單張、三連張及三十連張，共三百二十四套，但該行在港有百年基業，擁有不少粉絲，相信紀念鈔定有捧場客。



另外，在此恭喜中銀剛榮膺《亞洲銀行家》2017年「亞太及香港區最穩健銀行」，連續四年榮獲此兩項殊榮。



「末日博士」衰多口 涉種族歧視黑人



俗語有云：禍從口出，有「末日博士」稱號的麥嘉華今次真係衰多口，話感謝上帝最初移居美國嘅係白人而非黑人，咁就犯上美國嘅種族歧視大忌啦！CNBC同霍士等財經頻道馬上同佢劃清界線，表明不會請他上節目，另至少有兩間公司要求佢辭去董事職務。



麥嘉華在10月版的《The Gloom Boom and Doom Report》通訊中話白人殖民美國係件好事，話「感謝上帝係白人居住在美國，而非黑人。否則，美國會像津巴布韋一樣，即使總有一天美國可能會變成那樣，但至少在白人佔多數的情況下，享受了200年的經濟和政治榮耀。」



麥嘉華仲話，自己並非種族主義者，只係想強調呢個無論在政治而言多不正確的事實！他這番話夾雜在日期10月3日、長達16頁的報告中，文章其實是批評美國的社會主義傾向，重點是有關他所看到的一系列經濟和社會問題，包括從印度洗錢到紐約市移除哥倫布雕像等。而上述的種族言論到本周才在美國廣泛媒體引起迴響。



高瞻