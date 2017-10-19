﻿市場簡訊

—吉利（175）母企吉利集團旗下富豪汽車（Volvo）官網公佈，計劃推出Polestar品牌旗下首款混能車Polestar 1，首階段投資50億元人民幣。Polestar 1是一款混能驅動的雙門四座GT房跑車，將於2019年中在成都工廠量產，其他兩款車型Polestar 2為純電動房車、Polestar 3為純電動SUV（運動型多用途車），將分別於2019年和2021年推出。







—酷派集團（2369）宣佈，向中洲企業發行約5.82億元的可換股債券，年利率5厘，倘中洲企業全面行使換股權，則年利率改為2.5厘，可換股債券換股價每股0.581元，轉換約10.02億股集團新股。換股價較昨日收市每股0.72元，折讓約19.31%；轉換股份相當於已發行股本19.9%及擴大後股本約16.6%。酷派表示，擬將所得款項用作補充一般營運資金。







—新城發展（1030）私有化告吹，集團公佈由於私有化計劃於法院會議上未獲不少於75%獨立股東批准，以及遭超過10%的獨立股東否決，故私有化將不會進行，股份將維持上市地位。該股昨日復牌，一度升逾10%，報4.25元，收市升4.6%，報4.03元。根據收購守則，要約人富域香港在12個月內不可再提出私有化計劃。







—新華通訊頻媒（309）昨日起暫停買賣，待公佈有關接獲原訴傳票的內幕消息。股份停牌前報0.4元。







—中國天然氣（931）公佈，以7280萬元人民幣（約8640萬港元），收購150輛低溫半掛罐車。公司表示，目前擁有合共60輛液化天然氣加氣槽車用於其液化天然氣銷售業務，由於公司正不斷增加液化天然氣銷量，故需要擴大車隊運力。







—愛高集團（328）公佈，預期截至9月底止，中期業績將會錄得虧損3000萬至5000萬元，去年同期則為盈利4635.5萬元。







—浙江世寶（1057）公佈，近日公司專門為戴姆勒Actros重型卡車開發設計的循環球轉向器，通過戴姆勒全部產品試驗認證和生產件批准程序審核，開始量產供貨。公司指出，與戴姆勒後續的定單情況將取決於市場需求，存在不確定性。另外，預計該事項對公司本年度的收入與利潤暫無重大影響。







—威訊控股（1087）昨日公佈，按每股0.97至1.48元作價，沽出香港教育（1082）合共2102.4萬股，不包括交易成本，套現2739.2萬元。按該公司所持有該批香港教育股份的收購成本約2300.1萬元計算，該公司預期將錄得出售收益約439.1萬元。







—國際金融大鱷索羅斯近日將180億美元（約1404億港元），即相當於身家淨值近80%，轉入其創辦並擔任主席的「開放社會基金會」，令該基金成為美國第二大慈善組織。不過，有稅務專家指出，索羅斯此舉是為了避免繳交高額的遺產稅。







—有「商品大王」之稱的羅傑斯昨天在本港接受訪問時，唱好金融科技前景，又預言現金在不久將來會完全消失，實體銀行也會成為歷史。雖然如此，他認為比特幣已經出現泡沫，又贊同內地煞停ICO（首次代幣發行）的政策。整體金融市場方面，羅傑斯繼續看好內地股市，談到自己持有A、B、H股及中資股在美國的預託證券，並只會繼續增持。