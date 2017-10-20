﻿八七股災30周年 曾挫百點 杜指企穩兩萬三

正值「八七股災」30周年，美股昨日早段顯著回落，杜指曾挫逾百點，市場傳出蘋果公司削減iPhone 8供應商定單的消息，拖累該公司和科技股下跌。歐洲主要股市則受包括西班牙加泰隆尼亞以及英國脫歐談判等政治因素影響偏軟。港股方面，恒指昨天在一小時之內曾急跌逾600點，令股民聯想到當年大跌市震撼的場面。



美股周三首次企於23000點以上收市之後，昨日早段顯著回落，杜指曾挫逾百點，其後跌幅收窄，杜瓊斯工業平均指數收市報23163點，升5點。納斯達克指數收市報6605點，跌19點。滙控（005）美國預託證券價格報76.67港元，較香港收市價升0.67港元；騰訊（700）美國預託證價格報349.09港元，較香港收市價升2.89港元。



歐洲股市普遍下跌



歐洲主要股市昨日普遍下跌，英德法股市收市下跌0.2至0.4%。西班牙股市中段曾跌逾1%，西班牙政府表示，要收回加泰隆尼亞的自治權，另歐洲峰會昨日召開首日會議，英國的脫歐談判料成焦點。



數據方面，美國上周的首次申領失業援助人數減少2.2萬人，報22.2萬人，少過市場預期的24萬人，並創1973年3月以來新低。4周平均申領人數減少9500百人，報24.825萬人。



港股方面，內地十九大順利召開，但投資者卻趁好消息出貨，加上西班牙政治局勢不穩，淡友趁機發難。



恒指一度急挫600點



恒生指數高開後，早段曾升至28798點，再創10年高位，但升勢無以為繼。港股在下午2時30分左右突然急挫，短短一個小時，恒指直插至28094點，收市報28159點，全日跌552點，跌幅相當於1.9%。雖然昨天的跌勢，較30年前同一日只是小巫見大巫，但也足以嚇怕不少股民。國企指數全日跌264點，跌幅相當於2.3%，收市報11357點。大市成交1165億元，較周三多出約三分之一。



個別股份方面，早前當炒的汽車股及內房股，在跌市難免成為重災區。吉利（175）跌7.5%，為表現最差藍籌股。比亞迪（1211）股價跌5.6%，為表現最差的國企指數成份股。至於內房股，恒大（3333）早上曾創新高，但收市倒跌3.6%。「股王」騰訊（700）亦難以獨善其身，下跌2.4%，並拖低恒指73點。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑指出，港股早前累積升幅已很可觀，一遇到壞消息便欠缺承接力，淡友趁機推低大市。他認為中長期升勢並未逆轉，港股在現水平有一定支持。金利豐證券研究部董事黃德几認為，大市調整未完，恒指或會跌穿50天線，即約27856的支持位。星展唯高達中國及香港市場策略師李聲揚認為，恒指今年可以見29200點的目標。