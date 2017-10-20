﻿八七股災30周年 曾挫百點 杜指企穩兩萬三

美股周三首次企於23000點以上收市之後，昨日早段顯著回落，杜指曾挫逾百點，其後跌幅收窄，杜瓊斯工業平均指數收市報23163點，升5點。納斯達克指數收市報6605點，跌19點。滙控（005）美國預託證券價格報76.67港元，較香港收市價升0.67港元；騰訊（700）美國預託證價格報349.09港元，較香港收市價升2.89港元。
歐洲股市普遍下跌
歐洲主要股市昨日普遍下跌，英德法股市收市下跌0.2至0.4%。西班牙股市中段曾跌逾1%，西班牙政府表示，要收回加泰隆尼亞的自治權，另歐洲峰會昨日召開首日會議，英國的脫歐談判料成焦點。
數據方面，美國上周的首次申領失業援助人數減少2.2萬人，報22.2萬人，少過市場預期的24萬人，並創1973年3月以來新低。4周平均申領人數減少9500百人，報24.825萬人。
港股方面，內地十九大順利召開，但投資者卻趁好消息出貨，加上西班牙政治局勢不穩，淡友趁機發難。
恒指一度急挫600點
恒生指數高開後，早段曾升至28798點，再創10年高位，但升勢無以為繼。港股在下午2時30分左右突然急挫，短短一個小時，恒指直插至28094點，收市報28159點，全日跌552點，跌幅相當於1.9%。雖然昨天的跌勢，較30年前同一日只是小巫見大巫，但也足以嚇怕不少股民。國企指數全日跌264點，跌幅相當於2.3%，收市報11357點。大市成交1165億元，較周三多出約三分之一。
個別股份方面，早前當炒的汽車股及內房股，在跌市難免成為重災區。吉利（175）跌7.5%，為表現最差藍籌股。比亞迪（1211）股價跌5.6%，為表現最差的國企指數成份股。至於內房股，恒大（3333）早上曾創新高，但收市倒跌3.6%。「股王」騰訊（700）亦難以獨善其身，下跌2.4%，並拖低恒指73點。
新鴻基金融財富管理策略師溫傑指出，港股早前累積升幅已很可觀，一遇到壞消息便欠缺承接力，淡友趁機推低大市。他認為中長期升勢並未逆轉，港股在現水平有一定支持。金利豐證券研究部董事黃德几認為，大市調整未完，恒指或會跌穿50天線，即約27856的支持位。星展唯高達中國及香港市場策略師李聲揚認為，恒指今年可以見29200點的目標。