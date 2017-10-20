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﻿團結基金倡外匯基金買綠債

2017-10-20 列印
  團結香港基金昨日發表《概況報告︰香港綠色債券市場策略發展》，看好綠色金融的發展潛力，認為政府應帶頭推動本港綠色債券市場發展，並提出7項政策建議，包括建議金管局將大約三分之一的外匯基金資金，作投資綠色債券之用。

　　建議包括：1、由政府推出「合資格綠色債券」計劃，凡經驗證符合國際《氣候債券標準》及中國《綠色債券支持項目目錄》兩項標準的債券，或由政府認可獨立顧問為合資格機構，而通過其審查的債券，均可納入綠債計劃之中。2、成功通過綠債計劃認證的綠債發行人，可獲政府補貼。3、政府可發行綠債。4、金管局應撥出部份資產作可持續投資。5、港交所可更積極推進綠債上市進程。6、成立跨部門委員會推動綠債市場發展。7、債券南向通應盡快落實。
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