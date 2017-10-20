﻿人幣自由浮動進程長 周小川：非匯改時機 郭樹清：金融監管趨嚴

人民幣近期雙向波動，走資情況有所改善，市場關注人民幣國際化進程會否提速，以及會否放寬資金管制。人行行長周小川昨表示，匯率浮動更依靠市場波動是一個長期過程，當前不是一個特別的匯改時機，但會朝對外開放的方向發展。另外，銀監會主席郭樹清表示，今後整個金融監管趨勢會愈來愈嚴，監管部門會嚴格執行法規。



針對市場猜測人民幣很快擴大波幅，周小川在十九大中央金融系統代表會議上指出，「擴大浮動區間只是釋放擴大開放的訊號，顯示匯改會繼續向前邁進，匯率主要由市場決定。但大家也要注意到，擴大波幅並不是當前最關注的重點。」他指出，當前浮動區間很少限制到匯率隨供求關係變化。周小川又稱，中國企業部門槓桿率偏高，去槓桿要將總量閥把握好，槓桿率就會下降較快。外管局局長潘功勝認為，未來會穩步推進資本項目可兌換，保持人民幣匯率區間基本穩定。



外匯佔款止跌回升



此外，人民銀行周四公佈，9月末央行口徑的外匯佔款在連跌22個月以後，9月止跌回升，淨增加8.5億元（人民幣，下同），錄得自2015年10月以來首次上升，意味着「走資」風險解除。外管局亦於昨日公佈，9月銀行結售匯順差3億美元，上月為逆差38億美元，為2015年6月以來首次呈現順差；1至9月銀行結售匯累計逆差1129億美元，按年收窄54%。



外管局稱，今年以來中國跨境資金流動更趨平衡，人民幣持續單向的升值或貶值預期將明顯減弱，有助熨平跨境資金的大幅波動。



銀監會主席郭樹清在中共十九大中央金融系統代表會議上指出，今年銀行業加強監管以防範風險，主要針對銀行理財業務、同業業務等方面，這些領域存在較多風險點，如影子銀行、交叉金融、房地產泡沫、地方政府債務等。他又指近年來銀行業已經實現股權多元化，現在的問題是一些銀行股東發揮作用不到位，存在隱瞞股權、代持股權等問題，未來要特別重視董事會的建設和獨立董事的選拔。



劉士余：防範地方債務風險



他指出，中國金融業治理亂象總體進展符合預期，加強監管對實體經濟影響較小。當前，同業資產負債規模減少2萬億元，是2010年以來首次；同業理財和委託貸款淨減少，為2008年以來首次；理財增速大幅下降。今年前三季度銀行業處置不良資產超過9799億元，今後仍會加大不良貸款處置力度，堅決遏制隱形債務增加。



另外，中證監主席劉士余表示，未來幾年要打好防範重大風險的攻堅戰，包括防範金融風險和地方債務風險。下一步要持續推進改革開放，盡早建成具國際競爭力的多層次資本市場體系。