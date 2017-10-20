﻿上季增長6.8% 年半來首回落

內地上季經濟增速按年回落至6.8%，首三季固定資產投資增速放緩至1999年以來最慢。國家統計局表示，內地經濟仍處於結構調整期。



有分析認為，現時經濟增長高於政府年初定下約6.5%的目標，為未來經濟結構的轉型提供空間。



內地上季經濟增長，由第二季增長6.9%，放緩0.1個百分點至6.8%，增幅符合市場預期，但屬年半以來首度回落，按季則增長1.7%。總結今年首三季，經濟增長達6.9%。



國統局表示，內地經濟連續九個季度介乎6.7%至6.9%區間，保持中高速增長，首三季經濟在穩中有進、穩中向好態勢下持續發展；國際環境仍複雜多變，內地經濟仍處於結構調整期，需進一步鞏固持續向好基礎。



按分類來看，投資表現略遜預期。內地首三季全國固投增長7.5%，較首八個月的7.8%有所放緩，其中佔比逾60%的民間投資，增長放緩至6%，房地產開發投資增長加快至8.1%，但銷售面積增長放緩。



首三季固定投資增7.5%



至於上月工業增加值及零售銷售勝預期，分別增長6.6%及10.3%，首三季消費對經濟增長貢獻進一步增至64.5%。



交通銀行金融研究中心表示，全年GDP增長達到6.7%很確定，雖然經濟穩中向好，但不一定體現在速度加速，而是體現在結構可能改善。國泰君安認為，中期經濟向上動力抵銷短期下行壓力，估計第四季經濟增長維持於6.8%水平。高盛則上調明年中國經濟增長預測至6.5%。