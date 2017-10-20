﻿華置添食增持恒大 帳面勁賺140億

華人置業（127）昨披露，由10月4日至昨日中午為止，斥逾9億元增持恒大（3333），目前持有約8.195億股恒大。若以昨午收市價計，帳面市值超過259億元，一度超越華置自身的市值，帳面計勁賺約140億元。華置再次強調，增持恒大基於商業考慮，看好其擁有持續增長的優厚條件，但並不會盲目追捧，會因應市場環境、成本利潤、集團財務狀況而定。



恒大股價昨早曾破頂，高見32元，不過午後受大市急挫影響，全日跌3.63%，收報29.2元，成交21.6億元。若以昨日收市價計，華置所持有的恒大股票，帳面市值超過236億元，而甘比（陳凱韻）個人持有連同集團的恒大股票市值則超過289億元。華置全日跌0.59%，收報13.5元，成交6540萬元。



華置表示，由今年4月至昨午，於公開市場合共以約120億元，購入恒大約8.1952億股，相當於恒大於9月底已發行股本的約6.23%。



截至昨日正午，公司計及主要股東兼執行董事陳凱韻（甘比）私人以26億元代價購入的1億股恒大股份，佔已發行股本約0.76%；連同華置於恒大的持股，目前陳凱韻被視為持有恒大9.9152億股，佔恒大已發行股本約7%。



善價而沽或派股息



至於公司及甘比何時放售恒大或派息，華置表示，會以股東的利益為依歸，待恒大股價達至滿意及吸引水平，會考慮變現部份恒大股份，屆時不排除就有關變現收益或是出售所得部份款項派發股息予股東。



事實上，除了投資恒大外，劉氏家族與華置專業投資團隊一直看好內房公司的發展潛力，於劉氏家族私人或華置名義下，亦有佳兆業（1638）債券，另持有其他6至7間內房公司的投資產品（包括債券及股票）。