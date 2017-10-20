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﻿英記茶莊擬上創板

2017-10-20 列印
　　本港老牌茶葉零售商英記茶莊，昨日遞交創業板上市申請，其於本港經營9家零售店及專櫃。是次集資擬用於在港開設新零售點及改善訊息系統及翻新辦公室等。該公司今年上半年業績盈轉虧，蝕98.9萬元，去年同期則賺124.3萬元，期內毛利率高達79%。

　　另外，榮智控股（6080）今日於主板上市，暗盤收0.54元，略高於招股價3.8%，每手6000股賺120元。大洋環球（8476）生不逢時，昨日創板掛牌遇著跌市，股價曾破底，低見1.18元，收報1.23元，升0.8%，不計手續費，每手2000股僅賺20元。
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