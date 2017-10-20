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﻿莎莎黃金周銷售遜預期

2017-10-20 列印
　　莎莎國際（178）主席郭少明料第四季表現將趨向平穩，香港零售市道最差時間已過去，仍是值得投資的市場，將會繼續增設分店及增聘人手，他談及該公司旗下新品牌Eleanor初步市場反應較預期好，超過八成計劃中的產品已推出，料明年將在九龍開店。

　　十一假期公司銷售情況方面，郭少明透露，十一假期期間銷售錄低單位數字增長，較預期略差。他補充因為今年長假適逢中秋節，而客人重視家庭樂，會選擇留在家中過節，故減少外出消費，銷售未如預期。

　　該公司上月正式加盟天貓國際平台，郭少明認為，目前銷售較預期好，惟仍需時適應。目前正為雙十一爭取時間預備貨源，及以盡快增添貨品類別至1000種為目標。
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