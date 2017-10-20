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﻿麗展全年賺21億 增82%派息10仙

2017-10-20 列印
　　麗新系4間公司昨日公佈截至今年7月底全年業績，麗新發展（488）純利20.93億元，增加82.3%，主要是投資物業重估大幅增加所致，每股派息10仙。麗新發展副主席周福安表示，有近60億元樓花銷售收入，待明年入伙後可入帳，樓花銷售收益分別來自3個樓盤項目。

　　周福安表示，未來會繼續銷售現有樓花貨尾，明年下半年推出西灣河項目樓花約144個住宅單位。至於細價樓樓價有可能受壓，會否擔心西灣河項目的銷情，周福安並不擔心，因為港島區樓宇供應一向較少，加上港島樓受買家歡迎，在單位呎數較細容易購買之下，他表示對銷情有信心。

　　麗豐控股全年純利14.77億元，增加69.1%，每股派息20仙；豐德麗全年純利5.14億元，大增5.36倍，但不派息。至於麗新製衣（191）純利則為14.56億元，按年增加1.13倍，每股派6.85仙。
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