﻿IFC外望——87股災30周年 李福兆停市惹爭議

三十年前的10月19日，恒生指數單日跌超過400點，其後港股停市4日，為87股災拉開序幕。當年昨日，由於道瓊斯工業平均指數於上一個交易日突然大瀉108點，觸發電腦程式沽盤，引發其後環球股市連鎖式下挫，港股亦出現恐慌性拋售，恒指當日收報3362點，跌420.81，跌幅11.12%，而美股當日開市後，再進一步急挫508點，跌幅22%，成為美股有史以來最大的單日跌幅，至今仍未打破。



到了20日，時任的聯交所主席李福兆於清晨宣布停市4日，以處理積壓的成交，令港股成為環球唯一停市的市場，其後被市場認為決定錯誤，因令大批股民未能沽貨，尤如「大石砸死蟹」的蟹一樣，動彈不得。



26日，聯交所停市後首日恢復交易，港股進一步出現恐慌性拋售，單日跌1120點，跌幅33.3%，前後兩交易日共瀉44%。當時的槓桿風險是在於期貨及孖展，共有8萬張未平倉合約計，總值62億元，遠超保證公司所能承受。資深股評人黎永良表示，當時已涉足美股多時，早已嗅出跌勢來臨，故可及時為自己及客人沽貨，令損失未至太深，但形容當時很多「輸到甩褲」。



大家樂撤出華東市場



大家樂（341）透過在微信公眾號公佈，在華東地區現存的兩間分店將於10月下旬結業，提醒會員在本月底前退款。截至今年3月底止，內地大家樂佔整體收入12.4%，淨關店15間，至99間分店。官網資料顯示，大家樂現時在華東地區只有2家分店。



記者電郵至大家樂公關部查詢，大家樂表示在內地業務，特別是華南地區的業績理想，總營業額有穩健增長，整體表現平穩，狀況良好。是次暫時結束華東地區僅餘的兩間大家樂快餐門市，是短期策略的調整，又指短期內，會專注於華南市場，集中資源。大家樂2017年年報顯示，中國內地收入減少12.5%至9.79億元，佔集團整體收入12.4%。



盈利則增長147.5%至1.3億元，主要是因為華南中國地區同店銷售增長6%所致。截至2017年3月31日中國內地共有99間分店，去年度則有114間。



高瞻



