﻿市場簡訊

—聯通（762）發盈喜，預期今年首三季度盈利約為41億元人民幣，大升約1.55倍，因服務收入的良好增長，以及銷售費用和人民幣終端補貼的下降。首三季度，移動服務收入預計達到約1170億元人民幣，上升約6.7%，整體服務收入預計約為1879億元人民幣，上升約4.1%。







—中銀香港（2388）推出「貸合適」稅務貸款計劃，貸款額最高200萬元或稅款3倍或月薪6倍（以較低者為準），實際年利率低至1.5%，兼享全期手續費豁免優惠。另外，滙豐（005）亦推「萬應錢」稅貸計劃，貸款額最多300萬元或月薪10倍。貸款額150萬元或以上，實際年利率1.8%，150萬元以下貸款額實際年利率介乎2.02%至4.05%。







—大家樂（341）通過在微信公眾號公佈，在華東地區現存的兩間分店將於10月下旬結業，提醒會員在本月底前退款。截至今年3月底止，內地大家樂佔整體收入12.4%，淨關店15間，至99間分店。







—新絲路文旅（472）向獨立第三方派生科技收購深圳市你我金融信息服務全部股權，代價14.12億元，將通過發行10.86億股代價股支付，發行價1.3元，較停牌前溢價4.84%。







—茂宸集團（273）收購Raiffeisen私人銀行全部股本，代價5860萬瑞士法郎（約4.688億港元），將以歐羅結算。







—開明投資（768）發盈喜，預期截至9月底止6個月扭虧為盈。







—數字王國（547）按每股0.225元，折讓10%，配售最多18.66億股，相當於擴大後股本7.68%，集資4.2億元。







—納斯達克市場與新交所合作，吸引亞洲高科技公司在兩地掛牌。







—香港證券業協會新任主席張為國昨天表示，該會有向政府反映減免印花稅的訴求，並相信政府對此持開放態度。張為國稱，假如調低股票印花稅稅率，相信有助刺激港股成交量，因此港府最終收到的稅金，未必會因降低稅率而減少。香港證券業協會副主席徐聯安亦表示，該會在兩三個月之前，已經向政府提出減免印花稅的訴求，他形容新一屆政府對此事持較開放態度，並不像以往般「一口拒絕」，相信仍在討論議程之內。他又說，按照內地股市的經驗，減低印花稅對刺激成交幫助很大，而港府財政充裕，因此有研究減稅的空間。







—港匯於昨日中午曾升穿7.8關口，高位見7.7984。有分析認為，金管局早前增發外匯基金票據，美國聯儲局第三次加息的因素，加上下半年焦點股閱文下周招股等因素，令資金需求增加，資金流動性趨緊，本港銀行同業拆息（Hibor）昨日全線抽高。







—微軟（Microsoft）雲端合作夥伴在香港的數量大幅增長，Microsoft香港中小型企業方案及夥伴部總監張苑瑩表示，現時Microsoft於本地的合作夥伴有約3000個，而有用智能雲端的合作夥伴有超過1000個，星展銀行（香港）亦是其合作夥伴之一。她認為政府的推動是重要，又透露本港的保險公司如友邦（AIA）及美國萬通都有使用Microsoft的雲端平台。