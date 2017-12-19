﻿納指七千關在望 杜指70度破頂 歷來之最

美股三大指數再創新高。市場憧憬國會或能在年底前通過期待已久的稅改議案，加上傳出總額超過110億美元的美國公司併購消息，利好大市走勢。杜指早段曾升224點，見24876點；杜指和納指則一度升至2694點和6996點。



市場憧憬稅改方案有望在年底前獲得通過，加上美國公司併購消息帶動，美股三大指數造好，杜瓊斯工業平均指數截至四時報24803點，升151點；納斯達克指數報6999點，升62點；標普500指數報2692點，升17點。今次是杜指今年來第70次創新高，超越1995年的紀錄，成為歷來創新高次數最多的一年。



杜指一度升224點



滙控（005）美國預託證價格截至四時報79.21港元，較香港收市價升0.36港元；騰訊（700）美國預託證價格報399.66港元，較香港收市價升5.46港元。



昨日的併購消息包括朱古力製造商Hershey出價9.21億美元，收購SkinnyPop爆谷和Tyrrell薯片生產商Amplify，以及金寶湯公司出價48.7億美元，收購零食商Snyder's-Lance，較消息前對方的股價有27%溢價。



港股方面，承接美股上周末的升勢，加上港交所（388）決定引入非同權公司在主板上市，對證券股有利，以及在騰訊（700）和內銀及金融股造好下，恒指昨日曾升近300點，重返29000點關，高見29143點，收市報29050點，升202點。但北水流入減慢，大市成交縮減至920.8億元，是近一個半月以來首次不足1000億元。分析相信，港股短期仍難擺脫上落市格局。



引入非同權股 港交所造好



港交所決定引入同股不同權公司，預期將吸引更多新經濟企業來港上市，憧憬新股上市數目及大市成交皆增，港交所股價急彈4.2%，是表現最好的藍籌，推升恒指36點。其他本地券商股亦借勢炒上，英皇證券（717）升3.6%、海通國際（665）、耀才證券（1428）以及第一上海（227）升幅都逾1%。



另外，強勢藍籌包括騰訊，該股斥資42億元人民幣入股永輝超市5%股權，市場反應正面，股價回勇升1.3%。內銀股同樣報捷，工行（1398）及建行（939）分別增1.8%和1.2%，三股合共貢獻恒指90點升幅。



大市走高，但成交卻縮水，大市成交縮減至920.8億元，較上周五減少343.9億元，是近一個半月以來最少，亦是11月3日以來，首日成交低於千億元。當中北水流入明顯減慢，深港通昨日南下淨流入僅得2億元，滬港通南下資金更錄得淨流出約2億元。