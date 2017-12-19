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﻿非同權股料納入港股通

2017-12-19 列印
　　港交所（388）行政總裁李小加在接受內地媒體訪問時預計，內地新經濟公司將是上市制度改革後在港上市的主力軍。由於合資格來港上市的三類新經濟公司，有一定市值規模，相信會獲納入港股通範圍，內地投資者也可以參與買賣。

        李小加向外電表示，同股不同權架構將僅限於「創新型」新經濟公司，需滿足技術、智慧財產權等方面的一系列標準，有關指引細節不久便會公布。

        李小加接受《上海證券報》訪問時表示，按照現時互聯互通機制，未來沒有盈利的生物科技公司、同股不同權的新經濟公司，以及已在歐美成熟市場上市的創新型公司，未來除了可在主板上市外，滿足納入港股通指數成分股條件時，內地投資者也可參與相關投資。
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