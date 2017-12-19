﻿騰訊夥京東斥67億 入股網購平台唯品會 永輝復牌即漲停

繼入股內地永輝超市後，騰訊（700）再出擊，宣布聯同京東以合共約67億港元，入股紐交所上市的唯品會。騰訊斥資6.04億美元，京東斥資2.59億美元，入股價為每股65.4美元，較上周五收市價有55%溢價，騰訊和京東將分別持有唯品會7%及5.5%股。永輝超市日前披露騰訊入股價，昨日復牌後即漲停。



根據股權認購協議，騰訊和京東將認購唯品會新發行的A類普通股，認購金額相當於每份唯品會美國預託股份13.08美元，較上周五收市價格溢價約55%。騰訊和京東認購的A類普通股有兩年禁售期。



唯品會為內地網購平台，以銷售服裝、化妝品為主。騰訊和京東分別與唯品會達成戰略合作協議，騰訊將在其微信錢包介面設唯品會入口，京東也將會在其手機App主介面和微信購物一級入口的主介面接入唯品會，力谷唯品會在京東上的交易額目標。



永輝市值破千億



早前被騰訊入股的永輝超市昨日復牌，開市後迅速漲停，報10.76元（人民幣，下同），市值衝破1000億大關至1030億元。



永輝超市實際控制人張軒松、張軒寧早前以每股8.81元的價格分別轉讓2.31億股及2.48億股（即合計4.79億股，佔總股本5%）股份予騰訊，轉讓價分別為20.31億元和21.84億元。



另外，國家發改委、商務部、人行、外交部、全國工商聯等五部門聯合發布了《民營企業境外投資經營行為規範》。發改委稱，部分民企境外投資經營活動存在不規範問題，《行為規範》明確指出，國家支持有條件的民營「走出去」，並與對待國企「走出去」一視同仁，但在此基礎上，針對民企境外投資經營引入五大指引。



民企「走出去」頒五大指引



發改委指出，部分民企境外投資經營有違規情況，包括不履行國內外審核手續，違規在境外開展投資活動；盲目決策，造成重大經濟損失；惡性競爭，不顧代價承攬境外項目；以及忽視質量和安全管理，產生不良影響。



針對上述現象，發改委等五部門為民企境外投資經營活動進行引導和規範︰一是完善經營管理體系。民企要建立健全境外投資決策、授權管理等內部規章制度。二是依法合規誠信經營。民企及其境外分支機搆要認真履行國內外相關手續，開展公平競爭，誠信經營。三是切實履行社會責任。四是注重資源環境保護。五是加強境外風險防控，建立健全應急處置機制，完善境外安全保障措施，做好安全事故處理。



發改委指，民企參照《行為規範》開展境外投資經營，有助於提高跨國經營和風險防範能力。發改委將會同有關部門加強對外經濟合作領域信用體系建設，把出現情節嚴重、影響惡劣不規範行為的境外投資經營活動機構和相關責任人納入信用記錄，實施聯合懲戒；同時研究起草《國企境外投資經營行為規範》。



