何猷龍及Quick Glitter分別擁有約1.34%及16.03%權益，合共約2.59億股，佔公司已發行股本17.37%。配售料於本月20日或之前完成，此後，何猷龍及Quick Glitter將不再持有凱升任何股份。凱升股價周一收報0.96元，升1%，成交約2.96億元。
何猷龍一成溢價悉售凱升
何猷龍及Quick Glitter分別擁有約1.34%及16.03%權益，合共約2.59億股，佔公司已發行股本17.37%。配售料於本月20日或之前完成，此後，何猷龍及Quick Glitter將不再持有凱升任何股份。凱升股價周一收報0.96元，升1%，成交約2.96億元。
迷幻母殺親女 震撼同校師生 品學俱優小女生慘遭剁成11塊
旺角廣東道劏房母親斬殺女兒再碎屍慘案，遇害的十二歲少女何美洁，生前就讀塘尾道一間小學的六年級，校方稱讚她品學兼優，亦熱衷課外活動，她代表田徑校隊比賽取得殿軍，亦愛畫畫，作品獲貼堂。本有大好前途的美洁，...
2017-12-19
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五中國軍機 首飛越對馬海峽 一度進入南韓防空識別區
南韓總統文在寅結束訪華行程後中韓即爆爭議。韓聯社昨引述南韓軍方指，發現五架中國軍機進入南韓防空識別區，並出動戰鬥機群前往監視。中國空軍新聞發言人證實消息指，中國空軍飛越對馬海峽至日本海國際空域作遠洋訓練，強調「合法、合理、合情」。 南韓聯合參謀本部表示，中國兩架H-6轟炸機、兩架J-11戰機和一架TU-154偵察機，在當地時間昨晨十時許從離於島西南部進入南韓防空識別區；隨即緊急派出F-15K和KF-16戰鬥機編隊進行巡航監控；中方軍機隨後於下午一時許往中國方面飛離。另外，台灣國防部亦發稿指，有中國軍機昨穿越巴士海峽飛往西太平洋，經宮古水道後飛返駐地，其間日本亦派遣F...
2017-12-19
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普京致電感謝特朗普 CIA情報助搗破恐襲
美國中央情報局（CIA）協助俄羅斯粉碎伊斯蘭國恐怖份子，企圖於聖彼得堡發動連串自殺式炸彈襲擊的陰謀。俄羅斯總統普京日前特意為此致電美國總統特朗普，向對方致謝。白宮發表聲明指，特朗普對普京的來電表示讚賞，並強調情報合作對打擊各地恐怖份子非常重要。 俄羅斯聯邦安全局於上周五宣佈，拘捕七名伊斯蘭國成員，並檢獲大批爆炸品、自動步槍、彈藥及極端主義相關書籍。克里姆林宮表示，中情局的情報令俄羅斯聯邦安全局（FSB） 成功追蹤及拘捕計劃發動襲擊的恐怖份子，從而瓦解伊斯蘭國的陰謀。 普京於上周日為此致電特朗普，要求對方轉達到中情局的感激，稱俄方亦會投桃報李，如他們獲得有關美國及美國公民受恐...
2017-12-19
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外望翠綠山景 帝琴灣素雅廳堂時尚型格
西沙公路一帶自成一角，吸引不少喜好寧靜之人，而且距離馬鞍山市中心亦不遠，可謂盡擁位置靜中帶旺之優勢。是次介紹的帝琴灣正位於此，為大家精選其中一個3房戶，裝潢時尚型格，據悉，業主花約200萬元豪裝單位。...
2017-12-19
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納指七千關在望 杜指70度破頂 歷來之最
美股三大指數再創新高。市場憧憬國會或能在年底前通過期待已久的稅改議案，加上傳出總額超過110億美元的美國公司併購消息，利好大市走勢。杜指早段曾升224點，見24876點；杜指和納指則一度升至2694點和6996點。 市場憧憬稅改方案有望在年底前獲得通過，加上美國公司併購消息帶動，美股三大指數造好，杜瓊斯工業平均指數截至四時報24803點，升151點；納斯達克指數報6999點，升62點；標普500指數報2692點，升17點。今次是杜指今年來第70次創新高，超越1995年的紀錄，成為歷來創新高次數最多的一年。 杜指一度升224點 滙控（005）美國預託證價格截至四時報7...
2017-12-19
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送別2017 冬季王者煞「科」
史浩克04上周六德甲力戰至最後十分鐘連入兩球，作客2:2逼和法蘭克福，成為聯賽冬季亞軍之餘，各戰線不敗走勢延至十二場。將帥揚言今晚德國盃十六強作東擊退不擅作客的科隆，為一七年劃上完美句號，主勝穩開。（無線myTV SUPER94台周三凌晨3:45直播） 上周六今年最後一輪德甲，史浩克作客法蘭克福大部份時間落後兩球，直至八十二分鐘起才連追兩球扳平，各賽事連續十二場勝和各六保持不敗，賽後獲主帥泰迪斯高讚賞眾將永不言棄的精神可嘉。 連同上場，今季德甲兩度在九十分鐘攻入絕殺球的守將拿杜亦豪言，今晚必以晉級為目標︰「可以再次為球隊打出最神奇的比賽，我也感到難以置信。己隊今年最...
2017-12-19
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佳節煮意2 江戶名物天婦羅
繼上回提及Fifi的東瀛之旅學會製作手握壽司外，更隨半島酒店的日本料理主廚Kojima-San學習烹煮被譽為「江戶三味」的天婦羅，用材、製作步驟簡單，是節日烹調的好「煮」意。 文、圖：Lady Fif...
2017-12-19
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新婚近月 無暇蜜月 陳嘉寶偕「101分老公」幸福「掃街」]
前邦民女陳嘉寶（Anjaylia），上月尾嫁畀拍拖4年嘅初戀男友黃頌祈（Epaphras），婚前堅守「色戒」嘅Anjay更謂新婚夜顧住執嘢無得洞房，加上婚後一直有jobs，連度蜜月都未有時間！日前下午...
2017-12-19
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社論——機械人競賽 港勿食塵
科學園「機械人技術促進中心」昨天正式開幕，料可以容納五間技術初創企業，為產品投產前，提供場地作研發、整合、組裝、驗證等工作，相比起外國機械人科技突飛猛進，中心的成立，有點姍姍來遲。但俗語有云：遲到好過無到，香港要後來居上，不是沒有條件的，是時候向北看。 科技園公司負責人表示，機械人及自動化技術可以應用於不同行業，經濟效果巨大。為了協助推行本地機械人技術發展，故此成立機械人技術促進中心，為初創企業提供試驗場地，以及向本地的潛在客戶展示和驗證其技術。 這個中心對推動香港追上國際機械人的創科潮流，至為重要。以目前各國發展的水平來看，美國、日本、德國等都在機械人科研方面取得卓越成就...
2017-12-19
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李寶利財高八斗
明晚谷中夜賽，李寶利的六匹座騎中，姚廄「財高八斗」和羅廄「靚先生」近績均好，今次各自跑本身擅長途程，騎者昨晨表示兩駒是其今仗爭勝籌碼，期待都可跑出水準，起孖就最好不過。 「財高八斗」上季至今出賽八次非冠即亞，今季兩度於田草千二米跑第二後，上場轉戰谷草千二米即有突破，並以三個馬位輕勝對手，明晚升上二班仍戰，李寶利認為有望再下一城︰「『財高八斗』今季僅跑過三場，每場之間有足夠時間休息，因而表現持續穩定。剛戰牠克服了負重磅及排外檔而贏馬，走勢非常出色，證明仍在進步中，而且可能谷戰更合發揮，賽後馬兒唞夠再操，上周二試大閘以佳速輕勝，狀態持續大勇，今次跑二班賽對手當然強得多，但是本身...
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