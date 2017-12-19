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﻿何猷龍一成溢價悉售凱升

2017-12-19 列印
  「小賭王」何猷龍出售持有的全部凱升控股（102）股份，共2.59億股，配售價1.05元，較上周五收市價0.95元溢價10.5%，涉資約2.7億元。凱升昨日開市前發公告指，公司主席、非執行董事及主要股東何猷龍及全資公司Quick Glitter，於上周五同意出售持有的全部股份。

  何猷龍及Quick Glitter分別擁有約1.34%及16.03%權益，合共約2.59億股，佔公司已發行股本17.37%。配售料於本月20日或之前完成，此後，何猷龍及Quick Glitter將不再持有凱升任何股份。凱升股價周一收報0.96元，升1%，成交約2.96億元。
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