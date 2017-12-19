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﻿瑞豐阜博今起齊招股

2017-12-19 列印
  繼騰訊音樂及陸金所等相繼傳出明年擬來港上市後，外電消息稱，為蘋果提供手機玻璃屏幕的伯恩光學最快明年上半年在港上市，集資額15億美元（約117億港元）。

  瑞豐動力（2025）及阜博（3738）今日起公開招股。瑞豐動力招股價介乎1.6元至1.68元，集資最多3.02億元，入場費3393.86元。阜博招股價介乎2.5元至3.7元，集資最多2.96億元，入場費3737.28元。另外，莊皇集團（8501）則於昨日起招股，招股價1.56元至2.04元，發售5000萬股，集資最多1.02億元。每手2000股，入場費4121.11元。該股擬於明年1月4日於創業板掛牌上市，保薦人為光大證券。
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