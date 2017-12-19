﻿郭曉群撐推薦董事 康宏恐爆爭奪戰

康宏環球（1019）事件繼續發酵。繼新任管理層於周日首次會見傳媒後，持有康宏股權29.91%的主要股東郭曉群，昨日首度回應事件。他表示，投資康宏是看好其發展潛力，惟對於「近期一連串的報道深感痛心」，相信他所推選的五位管理層，有助公司長遠健康發展。不過，康宏剛委任多名董事，與郭曉群推薦人完全不同，在月底股東特別大會上，恐爆新一輪控制權爭奪戰。



據公司公告顯示，郭曉群推選張潤深和曾勁出任執行董事，張加銘出任非執行董事，以及李澤浩和李兆良出任獨立非執行董事。郭曉群指，他所推選的五人，均具備專業知識、能力及操守，各自具備銀行界、會計界、金融界及司法界的資深及專業背景，並擁有廣泛的國內外人脈網絡，其中張潤深於財金界及企業管理經驗豐富，曾在中國人民銀行、深圳發展銀行及華夏銀行從事綜合管理工作。郭曉群相信，在張潤深的帶領和其團隊的中國金融視野，以及其對未來康宏在中港兩地市場及財富管理方面的發展願景，可為康宏業務的持續發展作出貢獻。