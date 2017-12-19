﻿IFC外望——電訊商沉溺價格戰 艾維朗籲投資新技術

香港電訊（6823）董事總經理艾維朗（見圖）表示，2017年對電訊業而言是令人失望的一年，而電訊業的競爭對手沉溺於價格戰而不思進取，唯有祝他們好運。



他認為市場目前手機月費計劃已見底，寄語同業及早為新技術作投資，不要只打價錢戰，來爭取市場份額，又建議政府檢討物聯網發牌條款及頻譜分配方法。



艾維朗指，同業處於僵局，已無創新的方案，加上香港的SIM服務滲透率極高，故大家訴諸減價戰搶客。雖然HKT有推出優惠計劃，但堅定的定價策略不會受市場左右。他又言，HKT不旨在鬥市場佔有率，而是在乎收入增長，將繼續投放資源推陳出新。



至於未來的退休計劃如何，艾維朗表示此刻未有想過這個問題，自己享受新業務帶來的振奮，而投資者又滿意公司表現，笑言即使退休，集團也有好的管理團隊維持運作。



通訊局計劃發出無線物聯網牌照，艾維朗對政府發牌表示支持，正研判相關條款，但考慮到共用頻帶提供服務時的安全、相互干擾及網絡擠擁等問題，認為會影響香港電訊的服務質素，故目前對牌照興趣不大。他又指，新牌照下每部設備收取2元年費，但若營運商以綜合傳送者牌照持有人身份提供服務，則需支付每部設備7元年費，這個安排不公平。







和記易名環球全域電訊



和記環球電訊股權易手後，昨日正式更名為環球全域電訊，公司行政總裁由郭詠邦出任。公司英文名改為HGC Global Communications，「HGC」三字得以保留是因為品牌形象深入民心。郭詠邦指，公司現時固網服務價格相宜，暫不會調整，之後將進一步加強全光纖基礎設施網絡，以支援新技術如5G網絡的來臨。



郭詠邦形容HGC與舊東家和記電訊（215）的關係十分鞏固，雙方有合約上的義務要履行，牽涉商業決定。被問及HGC會否涉足流動服務市場，郭詠邦指電訊市場競爭激烈，會維持中立，「無興趣走到街上賣SIM卡」，但作為生意人，難言絕對不做。



HGC是I Squared Capital首項電訊投資，出價145億元，I Squared Capital董事總經理陳其頌認為HGC品牌佳，價錢合理。而會否將HGC上市，陳其頌指現時無相關計劃，I Squared Capital資金充裕，融資渠道亦不限於將公司上市。



高瞻