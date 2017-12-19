﻿市場簡訊

—深圳高速（548）公佈，以14.72億元（人民幣，下同）收購深圳投控擁有的沿江100%權益。財務總監龔濤濤表示，預期項目在於2020年將有盈利貢獻。首2年將會錄得虧損，主要是由於處於開發期。該公司預計是次交易將為明年營業收入增加4.42億元，至2038年，該項目將貢獻年度營業收入14億元。龔濤濤表示，預期每個項目的投資回報率需要有8.8%才會作出考慮。該集團未來亦會在環保方面作出約20%至30%的資產規模投入，在環保業務板塊方面，她指其投資回報率將不會低於收費公路的8%。







—香港及倫敦金融服務合作小組昨於在香港召開第七次會議。在是次會議上，香港及倫敦共同宣佈，倫敦金融城（City of London）加入成為香港金管局轄下基建融資促進辦公室（IFFO）的合作夥伴。兩地亦同意進一步探討貿易融資數碼化。金管局副總裁余偉文在會上致辭時談及人民幣國際化時指，債券通自7月開通至今，已有逾200位投資者登記為債券通的投資者，持有約800億元人民幣內地債券，日均交易量為20億元人民幣。







—桐成控股（1611）公佈，截至9月底止全年業績，股東應佔溢利519.4萬元，按年下跌64.58%，不派末期息。收益3.06億元，按年上升6.03%。







—海豐國際（1308）公佈，預期截至今年12月底止，全年純利將按年增加約40%，至於去年同期盈利則為1.23億美元。全年盈利增加，主要因為期內業務增加，以及營運效率整體提升的影響。







—朗詩綠色地產（106）公佈，首11個月之簽約銷售額約204.8億元（人民幣，下同），按年下跌24.59%；簽約建築面積約89.31萬平方米，跌43.07%。單計11月，簽約銷售額37.55億元，按年跌17.73%；簽約建築面積12.42萬平方米，跌31.34%。







—建滔化工（148）公佈，以現金代價32億元人民幣（約37.76億港元），悉售所持內地地產項目的49%股權予世茂房地產（813）。完成交易之後，世茂房地產在該項目的持股量，將由49%增至100%。該項目位於深圳市南山區，主要作商用物業用途。建滔估計，出售事項將獲得除稅前收益17.77億人民幣（約20.97億港元）。







—力量能源（1277）預期截至12月底止全年業績，除稅前綜合純利大幅增加逾1.5倍，去年同期除稅前綜合純利1.93億元人民幣。







—中國龍工（3339）公佈，預期截至12月底止全年純利大幅上升，至於去年同期盈利4.62億元人民幣。







—外電報道，中國財政部計劃叫停新能源汽車補貼政策，指示地方政府停止提供補貼，以解決地方保護主義問題並控制政府支出，據報計劃最快會在明年開始實施。







—芝加哥商品交易所（CME）在本港時間周一中午開始買賣比特幣期貨，是美國第二家買賣比特幣期貨的主流交易所，但首日表現明顯較前一星期芝加哥期貨交易所（CBOE）冷靜，到昨晚8時，1月期貨價格較比特幣現價高水約2%。而據Coindesk報價，現貨比特幣價格昨日一度升一成，再創新高見19783美元，向2萬美元推進。