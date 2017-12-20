﻿求頒令股權轉讓無效 康宏告曹貴子等24人

康宏環球（1019）股權爭奪戰升溫，康宏昨日入稟高院，控告包括執行董事曹貴子、主席王利民等24人及4間公司，控告該等人士不當轉移資金等，其中包括最近入股成為大股東佳兆業（1638）主席郭英成之子郭曉群，並向各人追討損失。更重要的殺着，是要法庭頒令郭曉群等人的持股無效，令月底由郭氏召開議決踢走8名董事的特別股東會，隨時流會。



康宏環球昨日指出，就涉嫌被人不當轉移該公司資金，導致該公司出現重大財務損失及損害一事，入稟高等法院向二十八名被告人追討損失。



入稟狀同時要求法庭頒令被告郭曉群、陳佩雄兩人持有的股份無效，以及裁定曹貴子與其相關人士的行為不誠實及不可靠，違反董事責任，要求賠償、並要求法庭頒禁制令。康宏並表示，將繼續調查事件，其他監管及執法部門亦正進行調查，不排除未來會加入其他被告人及申索。



根據入稟狀披露，三家原告公司，分別為康宏環球控股、康宏財務和康證；二十八名被告之中，包括二十四人及四家公司，主要被告包括，被列為首被告的曹貴子、日前被廉署拘捕的康宏管理層主席王利民、副主席馮雪心、執行董事陳麗兒和前行政總裁麥光耀，以及成為康宏主要股東的郭曉群和陳佩雄等。至於四家被告的公司，均與獨立股評人David Webb點名「謎網50」的公司有關。



指曹貴子有預謀安排



據悉在入稟狀提及的二十八人之中，有部分人士亦被廉署約見會面。今次康宏股權爭奪戰之中的「重要人物」曹貴子，一直沒有現身，有傳已經離港。



入稟狀指，曹貴子早於二○一三年逐步控制康宏，為鞏固在康宏的控制權，透過加薪等行為，令王利民等人聽從他的指示行事，並同意不揭發曹的不恰當行為。入稟狀指出，雖然曹貴子大部分時間均沒有在康宏擔任正式職務，但曹貴子仍然可以操縱公司事務，或者替康宏進行各種交易，秘密在於一個電郵戶口。



入稟狀披露，曹貴子是透過一個不具名的gmail電郵戶口，與其親信聯絡，從而影響公司運作。康宏雖設有信貸委員會成員，但這只是曹貴子的橡皮圖章。其中兩名成員，月薪分別只有二萬七千元以及四萬元，並且只有中學學歷，根本只是兩個沒有足夠訓練和經驗的初級職員。不過，他們卻在曹貴子等人的指示之下，批出大額貸款。



入稟狀亦披露了郭曉群吸納康宏股份的過程。入稟狀指，郭曉群購入康宏股份方式不當，他在約一個月內，即由七月七日至八月十六日收購涉及非法轉讓股權，或經所謂的獨立承配人在市場經協調或有系統的方式，在不為康宏股價帶來顯著影響下收購股份。當郭曉群於八月十六日買入康宏的股份接近三成就停止，其後由被指是佳兆業前高層陳佩雄接力收購，十月三日陳佩雄持有百分之二點○二康宏股份，而陳佩雄被指把收購多得的康宏股份，存放於由郭英成所控制的鴻昇證券。所以郭曉群和陳佩雄二人合共已持有百分之三十七點一七康宏股份。