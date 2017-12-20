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﻿納指七千關前回吐

2017-12-20 列印
　　美股周二早段表現反覆，杜指高開，曾升57點，見24850點，距離二萬五差不到百分之一，其後倒跌，納指亦在6000點關口前呈現回吐壓力。市場逼切期待國會兩院稍後通過稅改議案，將把聯邦公司利得稅從目前的35%，大幅下調至21%。

　　杜瓊斯工業平均指數截至四時報24769點，跌22點；納斯達克指數亦跌33點，見6960點。

　　滙控美國預託證價格曾見78.15港元，較香港收市價跌1.20港元；騰訊美國預託證價格曾見398.32港元，較香港收市價跌2.88港元。

　　美匯指數先升後軟，美市早段跌0.22%，見93.489點；日圓則走軟，曾跌0.27%，見112.85兌1美元（每百日圓兌6.92港元）。
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