﻿向非同權開綠燈 證監主席否認受壓 首要是保障小投資者

香港明年將引入「同股不同權」的科技新股，而兩年前否決非同權的證監會，今年卻突然開綠燈。證監會主席唐家成說，香港將會是首個有專門機制處理非同權公司的主要金融市場，相信有足夠措施保障投資者。唐家成否認證監會取向轉變是受到政府壓力，但承認政府有「畀意見」。



港交所日前發表的諮詢總結，除了為引入非同權的重磅公司鋪路之外，亦容許沒有收入、規模較小的生物科技公司掛牌，但成立創新初板的構思卻胎死腹中。唐家成昨天透露，把沒有收入的創新公司上市之路，縮窄至只有生物科技行業，是出於證監會建議，目的是保障小投資者。



今年方案措施完整



兩年前市場為非同權激烈爭論，最終在證監會一錘定音下否決，而堅持要非同權的馬雲，旗下的阿里巴巴最終赴美國掛牌。對於證監會今年認同非同權制度，唐家成解釋，是由於情況已經有很大變化，兩年前未有一套完整的保障投資者制度，但今年的方案，已經包含多項措施，包括額外投票權不能轉售、只能由公司創辦人或董事持有多投票權的股份等等。



唐家成又指出，根據統計，在美國掛牌的中資科技公司當中，有約一半採取非同權架構。相比之下，在當地掛牌的非中資科技公司，只有近一成八是非同權架構。另一方面，在美國掛牌的舊經濟中資公司，只有約8%是非同權，比率大約和當地的非中資舊經濟公司相若。唐家成表示，從上述數據可以看到，中資科技企業偏好非同權架構，為了增強香港市場競爭力，以及迎接新經濟的大趨勢，有需要接納非同權公司。他又說，香港的1股投10票上限，已經較外國嚴謹，美國可以容許最多1股投20票。



盼退休前首見非同權掛牌



即將在明年10月退休的唐家成，笑言希望在退休之前，見到首間大型非同權公司掛牌。



另一方面，港交所原本有提出設立創新初板，吸納各種小型創新公司，但最後創新初板告吹，只餘吸納生物科技公司的機制。唐家成指出，按照港交所最初的建議，創新初板只容許專業投資者參與，但經過諮詢之後，市場認為沒有散戶買賣，難以有足夠交投。現時的折衷方案，只容許生物科技公司即使沒有收入也可以上市，但一般散戶也可以投資。至於這些生物科技公司擁有的技術要有幾成熟，才可以符合上市要求，證監會、港交所還要再與科技專家商討。



唐家成強調，投資沒有收入的公司涉及高風險，這類公司掛牌後倒閉也不足為奇，因此要加強宣傳，確保投資者了解箇中風險。