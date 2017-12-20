﻿明年年底前公佈 ETF互通成事

唐家成在今年年中曾表示，中國證監會擔心香港「老千股」橫行，會令內地投資者受損。



事隔半年，唐家成指出，中證監支持港證監近日的執法工作，又指兩地證監會有定期交換訊息。對於ETF（交易所買賣基金）何時納入互聯互通機制，他表示從中證監收到的訊息，相信為時不遠。



至於滬、深港通南向交易的實名制，估計亦會在明年底前公佈。



唐家成指出，近期滬、深港通的交投量不斷增加，反映互聯互通已初見成效。他說擴大互聯互通的下一步是納入ETF，相信可以在明年之內成事，其後將會研究把指數期貨也一併納入。



對於早前中證監關注香港「老千股」一事，他說隨著香港市場不斷擴大，更多的資金跨境流動，問題也難免會愈來愈多，但中證監亦一直支持港證監的工作，並且一直保持溝通。



另外，早前兩地證監公布了滬、深港通的北向交易將採取實名制，預計在明年第三季正式運作，他說南向交易的實名制細則，預計亦會在明年年底之前公佈。被問及會否本港所有交易都推行實名制，他認為這是終極目標，但以短期來說，仍然只限於滬、深港通交易。



中證監支持打「老千股」



證監會明年的工作目標，還包括協助「一帶一路」的基建公司上市，鼓勵香港發展與A股指數掛鈎的期貨產品，以及與更多地區進行基金互認制度。



唐家成又說，明年金融市場不明朗因素甚多，而港股今年亦已有顯著升幅，投資者需小心留意市況變化的風險。