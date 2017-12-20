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﻿國壽41億購瑞虹新城股權

2017-12-20 列印
　　中國人壽（2628）公佈，與子公司國壽置業擬訂立合夥協議，成立上海丸晟實業合夥企業，募集資金總額為41.601億元（人民幣，下同），以收購商業項目資產。其中該公司認繳出資41.6億元，國壽置業認繳出資10萬元。

　　合夥企業將以募集資金向恒輝公司收購其所持目標公司上海瑞虹新城有限公司21.4%的股權，並據此獲得上海瑞虹新城持目標資產49.5%的權益。上海瑞虹新城持有瑞虹新城項目中的目標資產及非目標資產。該項目位於上海市虹口區，包括零售、娛樂、酒店、辦公樓和住宅的綜合性項目。
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