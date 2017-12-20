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﻿德勤料港新股宗數創新高

2017-12-20 列印
　　德勤上市業務組聯席領導合夥人歐振興預計，今年全年本港新股市場將吸納共161宗IPO，按年增34%，創歷史新高，但因每隻新股平均集資額縮小及超大型新股數量減少，以致全年集資額按年跌34%至1282億元，惟料可穩守全球排名第三位，僅次於紐交所及上交所。然而歐振興估計明年本港新股市場將呈現「先高後低」的走勢，未能超越2000億元，主要因為美國加息、縮表及稅改，有利美元強勢，繼而令人民幣等亞洲貨幣備受貶值壓力，並對亞洲資本市場帶來衝擊，預期有關反應將在下半年浮現。他又預期，本港新股市場仍將由金融、科技及醫療行業帶動，新經濟股上市數目將不會多，但可能「隻隻都係明星」。
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