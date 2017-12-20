﻿中國福紡籌8400萬 愛康醫療今掛牌

中國針織圓緯機製造商中國福紡（8506）今起招股，發行3億股，當中10%公開發售，每股招股價介乎0.18元至0.28元，一手1.2萬股，入場費約3394元，預期明年1月4日上市。中國福紡今日至下周三（27日）公開招股，安信融資（香港）為上市獨家保薦人。以招股價上限0.28元計，集資最多8400萬元。該公司表示，集資所得其中32.3%用作擴大上游生產能力；約19.4%用於維持及提高研發能力；約11.2%用於提升客戶忠誠度及品牌知名度；約10.3%用於擴大產能；9.1%用於擴大海外市場客戶基礎；約9.1%用於償還現有債務融資。



該公司主席、行政總裁兼執行董事袁遠表示，集資將用於擴大產能、升級及更新設備及機器，足以滿足現階段的產能需求，截至今年6月公司產能使用率已達102%。她又稱，該公司近3年研發費用佔收入約3%至5%，較同業的3.1%高，使生產機器有較高技術水平。



另外，愛康醫療（1789）今天掛牌，暗盤價收報1.73元，較招股價1.75元微跌1.14%。愛康醫療公開發售額購約20倍，觸發回撥機制，公開發售比例增至30%，一手2000股，中籤率60%；國際配售獲適度超購。