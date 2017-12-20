﻿IFC外望——三分二港人憂退休儲備不足

不少人希望可盡早退休，但普遍港人對退休生活準備不足，友邦強積金（AIA MPF）調查顯示，在職港人理想退休年齡為61歲，但發現有近三分之二的港人儲蓄不足以應付退休生活，平均尚欠103萬元，才達到518萬元的理想退休儲備金額。



友邦強積金行政總裁馮裕祺（見圖）表示，調查反映港人退休儲備不足的問題仍然嚴重，其中忽視強積金的情況值得關注。他引述報告指，儲蓄不足的港人當中，超過一半不知強積金的賺蝕情況，44%不定期甚至從沒查閱戶口，39%不清楚自己的投資組合，足見仍有不少市民輕視管理強積金的重要性。隨著強積金資產愈來愈多，市民若繼續懶理強積金，將大大削弱強積金作為退休保障的作用。



另外，積金局及強積金服務供應商近年加強應用電子平台技術，方便港人隨時通過電腦、手機等管理強積金戶口。但調查顯示，有34%港人不知道自己網上強積金的登入帳戶，即使曾經登入網上帳戶，但平均每年登入次數僅4次。馮裕祺認為有關使用率偏低。



是次調查於今年8月透過網上問卷及面對面形式進行，訪問了1010名年齡介乎18至65歲、擁有最少一個強積金帳戶的在職港人。



Bitcoin.com創辦人沽清比特幣



比特幣網站Bitcoin.com創辦人兼技術總監Emil Oldenburg日前在訪問中稱，比特幣作為一個交易貨幣並沒有將來，指其最大的問題是交易時間過長及收費高昂，平均需要4.5小時才能確認比特幣交易，顯示比特幣市場流動性不足，故他最近已沽清手上的比特幣，轉移投資新分叉出來的比特幣現金（Bitcoin Cash）。



另外，日本財務大臣麻生太郎昨日指，目前未能證明比特幣是可靠的貨幣，目前在日本仍然不太流行，法定貨幣仍然是首選。



高瞻