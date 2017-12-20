﻿市場簡訊

—華融金控（993）公佈，旗下全資附屬按每股3.1元，認購陽光100中國（2608）約2.35億股新股，合共斥資約7.29億元。認購之新股，佔陽光100中國擴大後已發行股本約9%。







—美國新出爐的11月份新屋動工率按月升3.3%，至130萬間年率化單位，較分析師預期的125萬多，亦高於10月份經修正後的126萬間。期間，獨立屋動工率升幅達5.3%，至93萬間的10年新高；美國南部和西部的新屋動工亦見10年最多.11月份的建屋批准則按月跌1.4%，至130萬間年率化單位，但仍高於預測的127萬間。







—恒大（3333）及萬科（2202）分別以逾55億元人民幣及31億元人民幣，在深圳灣超級總部基地各買下一幅地皮，兩家公司表示或會在該地皮上建設新總部。據《財新》引述消息報道指，恒大以底價55.52億元，奪得深圳灣超級總部基地T208-0054地皮，總面積28.9萬平方米地皮，每平方米1.92萬元，其中佔總建築面積30%的辦公面積可以轉讓。另外，萬科則奪得另一幅總建築面積達16萬平方米地皮，成交價為31.3億元人民幣。







—萬達集團董事長王健林在蘇寧策略大會上表示，該集團計劃明年開始的10年內將萬達廣場增至1000家，而開業滿一年的廣場，平均客流2000萬人次。他又稱，萬達近數年業務可保持按季增長逾6%，受電商衝擊很小，影響很微，並強調零售不是商業的全部，僅佔中國消費的三分一。







—華潤電力（836）公布，旗下華潤電力海外聯同母公司華潤集團兩家子公司，斥資6億英鎊收購Dugeon離岸風電場的30%股權。華潤電力持財團的40%股權，將按比例最多投資2.4億英鎊。Dugeon風電場位於英國Norfolk海岸，總發電量為402兆瓦。







—樂聲電子（213）宣佈，以5億元代價出售黃竹坑香葉道的商業物業，預期錄得收益約6442.8萬元，擬用作一般營運資金用途。出售的物業位於香葉道2號的One Island South，包括1至2號；5至13號；15至23號；25至30號的寫字樓，及15樓洗手間及升降機大堂及走廊。







—卡姆丹克太陽能（712）公佈，商務部根據中國反壟斷法，批准卡姆丹克清潔能源與麥格理資本成立共同投資公司，並可以於中國成立項目公司，以發展及拓展下游太陽能業務。







—人保集團（1339）公佈，按中國企業會計準則編製，旗下中國財險（2328）、人民健康保險及人民人壽保險，今年首11月的原保險保費收入合共4374.48億元人民幣，按年增長7.71%。期內，該3家子公司保費收入分別為3159.9億元人民幣、184.43億元人民幣及1030.15億元人民幣，按年分別增12.4%、下跌20.87%及升1.3%。







—順風清潔能源（1165）宣佈，出售位於英國康沃爾郡卡林頓的Newton Barton Farm的發電廠，代價2195.55萬英鎊（約2.3億港元），較其去年底的資產總值溢價12.8%。集團預期出售所得收益約1350萬港元；所得款項將用作一般營運資金及用於可能出現的未來機遇。







—世界銀行發表報告指，主要受惠個人消費及對外貿易增長，故調高內地今年經濟增長預測0.1個百分點至6.8%；但因內地持續去槓桿化，遂維持預測其2018年及2019年的經濟增速將分別放緩至6.4%和6.3%。