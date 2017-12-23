﻿恒指高收升210點 假期前夕港股顯著造好

即月期指收市升249點或0.85%，報29607點，高水29點。
藍籌股普遍造好。騰訊（700）尾市抽升，以全日最高位405.8元收市，是自11月29日以來收市新高，升1.5%，貢獻恒指42點；滙控（005）收報80元，升0.6%；友邦（1299）收報63.95元，升1.3%，令恒指進帳32點。
騰訊尾市抽升 藍籌普遍造好
部份藍籌出現回吐，舜宇光學（2382）失守100元，收市報99.55元，跌0.945%，本周累跌2.4%，成為藍籌跌幅王，並自染藍三周以來累挫24.6%。
銀娛（027）及金沙中國（1928）分別跌1.8%及1.4%；內需股升勢凌厲，蒙牛（2319）全日升5.62%，收23.5元，是升幅最勁藍籌股。
後市視乎資金流向
中銀香港（2388）高級經濟研究員戴道華表示，港股今年飆升超過三成，跑贏美股，他對於升勢能否持續存疑。至於後市走勢，須視乎美國稅改如何影響對本港資金流，若過年後資金繼續流走，恒指或會出現調整壓力，樓市的風險因素亦會增加。
他續指，內地的中央經濟工作會議後，預計會持續「去槓桿」，料明年中國經濟增長至少達6.5%。
耀才研究部副總監陳偉聰認為，假期後只有3個交易日，料恒指不會突破高位，預計徘徊在29200點至29600點之間。新年後市況走勢則要視乎內地資金的流動性，以及內地和美國利率走勢。