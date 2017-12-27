﻿A股回勇 恒指ADR升121點 港股復市上試三萬關

港股於聖誕假期期間，A股照常開市，雖然A股前日表現疲弱，滬深兩指均跌逾0.5%。不過，A股昨日表現略為回穩，滬深兩市分別升8%、0.5%，滬指重上三千三百點關。



滬深兩指昨日反覆向上，雖然上證指數略為低開，但隨後逐步向上，加上在自貿港、半新股的升蝠帶動下，一直保持升勢，上證指數收報3306點，升25點，升幅為0.78%，成交1746億元（人民幣，下同）；深證成指則收報11021點，漲0.15%，成交額1898億元。受惠中央經濟工作會議確定明年八項重點工作，其中之一是推動全面開放新格局，自貿港板股份走強，如暢聯升9.98%、上海物貿升4.7%。



另一方面，海通證券指出，回顧由2005年至今的十二月份，因最後一周受聖誕節、元旦影響普遍交投清淡，除了2005年、2007年和2012外，其餘年份的十二月最後一周市場的成交額均較前三周明顯偏低，而元旦後普遍迎來股市向好。



對於明年內地股市的展望，東吳證券認為明年初的股市行情，由傳統行業逐步復甦，加上新興產業迅速擴張帶動下，令製造業景氣氛改善；而基本因素影響下，通脹水平逐步上升，投資者明年可關注製造業和與通脹相關的股份，如機械、電氣設備、大眾消費、農林牧漁和石油化工等。



至於港股在聖誕假期前，上周五（22日）恒指升210點，以全日高位29578點收市，創近一個月高，惟交投持續淡靜，成交額只有718億元，為五個半月以來最低。至於今年恒指於11月22日，曾升見30199點近十年高位，雖然該日走勢反覆，但最終仍企穩三萬點收市，收報30003點，升185點，見十年以來高位。



港股料29500點徘徊



被問及恒指能否在今年餘下的三個交易日重上三萬點關，分析預期可能性不大。耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於今年恒指全年來計表現不俗，大部份基金經理早前已沽出股票先行鎖定利潤，所以在放聖誕假期前收爐意欲甚濃。故此，在餘下三個交易日，植耀輝相信除非A股有非常突出的表現，否則對港股幫助不大，他相信在餘下的交易日，港股會在二萬九千五百點徘徊。



對於明年的展望，植耀輝表示明年不明朗因素比較多，例如是美國稅改而引發起的資金流改變、地緣政治因素等。不過，他續稱明年六月起，中國A股被納入MSCI新興市場指數，相信屆時股市會有一番炒作。



時富金融優越投資部顧問黎永良表示，市傳蘋果公司（Apple Inc.）下調明年首季iPhone X銷售預測四成，加上富士康鄭州廠區已暫停招聘人手，一改以往於旺季招聘人手，中台兩地的蘋果概念股已在本港聖誕假期時現跌幅。黎永良相信今天港股復市會受此影響，蘋果概念股如瑞聲科技（2018）和舜宇光學（2382）的股價預計會受壓。