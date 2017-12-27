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﻿科技股拖累納指下跌

2017-12-27 列印
　　美股在聖誕假後首個交易日早段個別發展，杜指初段低開，其後在家得寶、3M和Caterpillar等股份支持下回升，但標普指數和納指則在科技股領跌拖累下走低，而油價造好為能源股帶來支持。

　　杜瓊斯工業平均指數其後見24738點，跌16點；納斯達克指數報6935點，跌24點。

　　滙控（005）美國預託證價格曾見80.50港元，較香港上周五收市價升0.50港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見407.10港元，較香港收市價升1.30。

　　蘋果公司股價初段曾跌2.5%，原因台灣《經濟日報》引述匿名消息人士報道，指蘋果將本季的iPhone X銷售預測下調四成，至三千萬部；蘋果沒有公佈對十一月發售的iPhone X的銷售目標，也沒有回應上述的報道。
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