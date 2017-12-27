﻿霸王疑家族爭產 控股公司或「拆骨」 創辦人發難申清盤

霸王國際（1338）疑似出現家族爭產事件，有如溏心風暴真人版。霸王創辦人之一、主席陳啟源的配偶萬玉華，昨天向傳媒發出採訪邀請，當中提及有意入稟法院，將霸王的家族控股公司Fortune Station（FS）清盤。現時FS持有霸王逾六成股權，一旦這間控股公司「拆骨」，霸王的控制權誰屬，將出現重大變數。



根據霸王中期業績報告披露，FS持有霸王的60.12%絕對控股權。至於FS本身，則由三方持有，其中陳啟源實益持有FS的25.72%股權，而即將提出清盤的萬玉華，則實益持有24.71%股權。至於餘下的49.57%股權，則由陳氏夫婦的七名子女持有。陳氏子女透過家族信託，持有該批FS的股權，而作為長子的陳正鶴，則是信託受託人，替他自己及六名弟妹看管權益。



持逾六成絕對控股權



假若FS遭清盤，其資產在扣除負債以及開支之後，便要歸還給股東。FS最重要的資產，自然就是霸王的股份，換言之，事件將影響霸王的控制權。



現時霸王董事局僅有3名執行董事，除了陳啟源、陳正鶴父子之外，便只有身兼公司秘書的黃善榕。至於提出將控股公司清盤的萬玉華，雖然亦是創辦人之一，但已非該公司董事。她在2015年辭任執行董事及首席執行官職務，該公司當時的通告指出，她經深思熟慮之後，考慮開展其他與公司無關的業務，而首席執行官一職則由兒子陳正鶴接任。



夫婦分居有對簿前科



資料顯示，陳啟源、萬玉華兩人早已分居，並且有對簿公堂的前科，相信清盤行動早有前因。兩人在2010年合資以4660萬元，買入何文田半山壹號兩個單位，並以萬玉華的名義持有。不過，兩人已於2015年初分居，萬玉華今年3月有意將單位出售，但卻遭陳啟源入稟法院阻止，指他持有相關單位的一半業權，未得他同意，不能將單位出售。按照土地註冊處資料，其中一個單位在今年3月曾以2650萬元沽出，較2010年購入時的2245萬元高出一成八，至於另一單位則一直未見出售。



根據霸王上市招股書的資料，萬玉華可說是科班出身，她在華南農業大學取得植物遺傳學學士學位之後，曾經在中國科學院華南植物研究所出任工程師一職。



霸王（1338）近年負面新聞不斷，業績多年來未見起色，其實霸王也曾經風光過，市值一度接近二百億元，惟因2010年有傳媒報道，霸王旗下兩款洗髮水的二噁烷含量過高，其後霸王的業務和股價就一沉不起。



霸王上周五收報0.285元，跌1.7%，目前市值約9億元。霸王於2009年7月3日上市，當時招股價為2.38元，上市首日浦價隨即被炒高，同年12月中更曾見約6.5元的水平，市值最高曾達191億元。